حظك اليوم برج العذراء السبت 20-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«اعلم مولود برج العذراء أنك اليوم مع الشريك في وضع معاكس بفضل القمر وفي العمل حافظ على هدوء أعصابك»، هكذا كشفت توقعات وحظك اليوم لخبيرة الأبراج وعلم الفلك، عبير فؤاد على الصعيدين العاطفي والمهني لهذا المولود الذي ينتمي له الكثير من المشاهير، أبرزهم مطرب الرومانسية الفنان كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج.

ووفق رؤية خبراء الفلك، عن مواليد برج العذراء، رغم أنه يملك شخصية تبدو قوية فأنه يخشى المواجهات المباشرة، ويفضل الانسحاب دون عتاب أو الاستماع للطرف الآخر، ما يجعله يعاني كثيرًا في حياته وعمله.

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حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء، يدعوك للحفاظ على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالاتك، واعمل بدقة، وانتبه لحقوقك، وفق حركة الأفلاك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد»، إن أصحاب هذا البرج اليوم، القمر معاكس وعليك أن تتجاهل الاستفزازات ولا تستسلم للغضب.