مصرع فتاة سقطت من الطابق التاسع في فيصل بالجيزة

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف تفاصيل مصرع فتاة سقطت من الطابق التاسع في منطقة فيصل بالجيزة، لبيان وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، وتم نقل جثتها إلى المشرحة، وأُخطر اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

بلاغ إلى شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة

ورد بلاغ لشرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد بمصرع فتاة سقطت من الطابق التاسع بمنطقة فيصل في الهرم، فتوجهت قوة أمنية إلى محل البلاغ على الفور.

جثة الفتاة: إصابات وجروح متفرقة في الجسم

وعُثر على جثة فتاة مصابة بكسور وجروح متفرقة بأنحاء جسدها، وتم التوصل لهويتها، وتبين أنها سقطت من الطابق التاسع.

الاستماع إلى أقوال أفراد عائلة الفتاة

عقب مناظرة الجثة، تم نقلها إلى المشرحة، والاستماع لأقوال عائلتها، لبيان سبب الحادث، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.