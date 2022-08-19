اعترافات المتهمين بقتل شاب وإلقاء جثمانه أسفل دائري الهرم: «رفض يدينا اللاب توب»

«سرقنا لاب توب».. تلك الكلمات قالها شابان متهمان بقتل شاب وإلقاء جثمانه أسفل دائري الهرم، وأنهما نفذا الجريمة بدافع السرقة خلال مقاومة المجني عليه لهما عندما أشهر أحدهما السكين في وجهه، وطلب منه ترك حقيبة كانت معه داخلها جهاز لاب توب، وانتهى الأمر بإزهاق روح الشاب وسرقته عنوة وإلقاء جثمانه أسفل كوبري الطريق الدائري بالمريوطية.

المتهمان بقتل شاب بالهرم: سرقنا لاب توب

«قولناله سيب حاجتك وامشي في أمان، بس هو حاول يهرب فضربناه»، وواصل المتهمان حديثهما أمام المباحث بعد القبض عليهما وأنهما أقوفا الشاب عندما شاهداه يسير مترجلًا أسفل الطريق الدائري في المريوطية بعد نزوله من سيارة ميكروباص على الطريق الدائري، فقال لهم إنه عائد من العمل وليس لديه أي نقود يعطيها لهما وليس لديه سوى جهاز لاب توب خاصة بعمله وفي حالة تركه سوف يتعرض للحبس.

طعنات الغدر أودت بحياة شاب في الهرم

طعنات الغدر أودت بحياة الشاب الثلاثيني قبل أن يستولي المتهمان على متعلقاته الشخصية ويلقون جثمانه أسفل الطريق الدائري ويفرون هاربين، غير عابئين بما اقترفته يديهما من جرم بحق المجني عليه، من أجل جنيهات لا تثمن ولا تغني من جوع لشراء المخدرات، وبحسب اعتراف المتهمين أن الجريمة لم تستغرق سوى 5 دقائق وأنهما طعنا المجني عليه بسكين كان بحوزة أحدهما واستوليا على حقيبته ومبلغ مالي بسيط كان في حافظة نقوده.

تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة

اقتادت أجهزة الأمن المتهمين إلى مكان الحادث ومثلا جريمتهما وسط إجراءات أمنية مشددة وعقب انتهائهما من المعاينة التصويرية وهي عبارة عن إجراء رسمي من قبل النيابة العامة التي قررت حبس المتهمين بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بالإضافة إلى اقتران القتل بجريمة سرقة بالإكراه.