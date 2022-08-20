حظك اليوم برج الميزان السبت 20-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«في العمل انتهز الفرصة فالقمر في منزل الحظ ومشاعر دافئة مع الأصدقاء»، هكذا كشفت خبيرة الفلك وعالمة الأبراج، عبير فؤاد ، عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد هذا البرج الذين يتميزوا بأنهم أشخاص اجتماعيون بدرجة كبيرة فهم لديهم عدد كبير من الأصدقاء.

وبحسب خبراء الفلك ورؤيتهم بشأن مولود برج الميزان، فإن هذا المولود وتحديدًا المرأة فإنه تجيد تقديم المساعدة للآخرين حتى إذا لم تكن على معرفه به، ومن أبرز عيوب أصحاب هذا البرج أنهم غير اجتماعيون بشكل كبير، وذلك بسبب أنهم صارمون واتخاذهم مواقف جادة حسب ما يعتقدون من آراء.

واليوم السبت 20 أغسطس، وفي إطار الموضوعات الإخبارية الخدمية التي تنشر للقارئ على مدار اليوم، تستعرض «الوطن» للمهتمين بمتابعة مجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الميزان اليوم، القمر في منزل الحظ يمنحك يوما مناسبا للسفر أو التخطيط لرحلة.. عموما تلتقط الفرص وتحقق تطورا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»، إن فينوس والشمس في منزل الأصدقاء يمدانك بالمشاعر الدافئة وقد تخيّم على علاقاتك روح الود والتفاؤل، وفي الأفق لقاءات واعدة.