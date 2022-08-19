مصرع فكهاني وزوجته سقطا في حفرة للتنقيب عن الآثار بمنزلهما بالجيزة

لقي فكهاني وزوجته مصرعهما عقب سقوطهما في حفرة أحدثاها للتنقيب عن الآثار داخل مسكنهما في الصف، جنوب محافظة الجيزة، وعُثر على حفرتين داخل مسكنهما، وتبين أنهما ينقبان عن الآثار منذ فترة، وسقطا في إحدى الحفرتين بجوار سرير غرفة نومهما، مما أدى لمصرعهما، وأخطر اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة.

بلاغ بمصرع فكهاني وزوجته داخل مسكنهما في الصف

ورد بلاغ إلى مباحث قطاع جنوب الجيزة بمصرع فكهاني وزوجته داخل مسكنهما في الصف، فأُخطر اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف، نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وعُثر على فكهاني يبلغ من العمر 55 سنة، وزوجته ربة منزل تبلغ من العمر 40 سنة مفارقين الحياة، عقب سقوطهما في حفرة للتنقيب عن الآثار داخل مسكنهما.

الابن لا يتهم أحدًا ولا يشتبه جنائيًا في الوقعة

بمعاينة المسكن تبين أنه مكون من طابق واحد، وبسؤال ابنهما ذكر أن والديه أحدثا الحفرتين للتنقيب عن الآثار منذ فترة في البيت، وسقطا في إحداهما بجوار السرير، مما نتج عنه وفاتهما، ولا يتهم أحدًا ولا يشتبه جنائيًا في وفاتهما، وأفاد أنه وجيرانه قاموا باستخراج والديه من الحفرة.