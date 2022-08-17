حبس 6 أشخاص بتهمة سرقة كمبروسر خلاطة أسمنت بالطريق الإقليمي في الصف

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس 6 أشخاص، 4 أيام، على ذمة التحقيق لاتهامهم بسرقة كمبروسر خلاطة أسمنت خلال سيرها بالطريق الإقليمي في الصف، إذ هددوا سائق السيارة بأسلحة نارية وفروا هاربين، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

بلاغ من سائق بتعرضه للسرقة بالإكراه

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، عن أن مركز شرطة الصف تلقى بلاغا من سائق سيارة بتعرضه للسرقة بالإكراه خلال سيره بالطريق الإقليمي، إذ استوقفه 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية، واستولوا على كمبروسر خلاطة أسمنت وفروا هاربين، وتوصلت تحقيقات النيابة إلى أن المتهمين استخدموا أسلحة آلية في تهديد السائق، وعقب تشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، تم التوصل لهوية المتهمين.

القبض على المتهمين

وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم وضبط بحوزتهم المسروقات والأسلحة النارية، وتم إخطار اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.