مقتل مسن في مشاجرة بمنشأة القناطر.. وأمن الجيزة ينتقل لمسرح الجريمة

أنهى عامل حياة مسن خلال مشاجرة في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة، وتم فرض كردون أمني، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وجاري إجراء التحريات للتوصل لتفاصيل الحادث وكواليسه ودوافع المتهم في الإقدام على الجريمة.

مشاجرة عنيفة في منشأة القناطر

وتلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغَا بنشوب مشاجرة بإحدى قرى المركز، فأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبا مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحادث.

عامل ينهي حياة مسن

وأشارت التحريات التي أشرف عليها العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إلى أن عامل أنهى حياة مسن خلال مشاجرة بينهما.

النيابة تنتقل لمناظرة جثة المجني عليه

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة، وانتقلت النيابة العامة لمناظرة الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتفاصيلها وملابساتها.