تعرف على إجراءات تجديد رخصة البناء وبيان صلاحية الموقع

تسعى الحكومة إلى الارتقاء بعمل المحليات وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وذلك في ضوء التحول الرقمي، حيث تقدم بوابة خدمات المحليات خدماتها بشكل إلكتروني، وتوفير الوقت والجهد والحد من التعامل المباشر بين العامل والمواطن، بحيث يقدم المواطن الخدمة التي ينشدها من خلال بوابة خدمات المحليات التي تم إطلاقها بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية وهي كالتالي:

طلب تجديد رخصة بناء

الرسوم والبنود المتغيرة يتم التحديد بواسطة الإدارة المعنية طبقا للوائح والقوانين المنظمة للخدمة:

1 - رسم تجديد ترخيص - رسم الفحص - القيمة المتغيرة

2 - رسم تجديد ترخيص - رسم نظر - القيمة المتغيرة

3 - رسم تجديد ترخيص - تجديد ترخيص - القيمة المتغيرة

4 - رسم تجديد ترخيص - مقابل خدمة رسائل نصية sms

الإجراءات

1 - ملء النموذج وتقديم الطلب

2 - استلام الطلب

3 - فحص أولي للطلب

4 - تحديد رسوم أولية

5 - فحص الملف

6 - تحديد ميعاد للمعاينة

7 - إخطار العميل بميعاد المعاينة

8 - تسجيل نتيجة المعاينة

9 - تحديد الرسوم

10 - تحصيل الرسوم

11 - إثبات التجديد على الرخصة

12 - إخطار العميل بانتهاء الخدمة

13 - تسليم العميل الترخيص

بيان صلاحية الموقع

الإجراءات

1 - ملء النموذج وتقديم الطلب

2 - استلام الطلب

3 - فحص أولي للطلب

4 - تحديد رسوم أولية

5 - فحص الملف

6 - تحصيل رسوم أولية

7 - تحديد ميعاد للمعاينة

8 - إخطار العميل بميعاد المعاينة

9 - تسجيل نتيجة المعاينة

10 - موافقة مجلس المدينة

11 - تحديد الرسوم

12 - تحصيل الرسوم

13 - إصدار بيان صلاحية الموقع

14 - إخطار العميل بإنتهاء الخدمة

15 - تسليم المستند للعميل

طلب تجديد رخصة إعلان:

الإجراءات

1 - ملء النموذج وتقديم الطلب

2 - استلام الطلب

3 - فحص أولي للطلب

4 - فحص الملف

5 - تحديد الرسوم

6 - تحصيل الرسوم

7 - إثبات التجديد على الرخصة

8 - اعتماد الترخيص

9 - إخطار العميل بإنتهاء الخدمة

10 - تسليم العميل الترخيص