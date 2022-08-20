حظك اليوم برج السرطان السبت 20-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان لديه شخصية غامضة، يصعب على الأشخاص المحيطين به فهمه أو معرفة ما يفكر به، ما يجعلهم يشعرون أنه مغرور ولا يحب الحديث مع الآخرين، ولكن حقيقة الأمر، فهو لا يستطيع إخبار أحد عن أسراره، وخصوصا نقاط ضعفه، ويجد صعوبة كبيرة في ذلك، ولا يستطيع إتاحة الفرصة لأحد بالتقرب والتودد منه دون التأكد من أنه لن يؤذيه في وقت ما.

ويهتم مولود برج السرطان بالأشخاص المقربين منه كثيرا، ولا يتركهم يبتعدون هنه على الإطلاق، وعندما يشعر بذلك يحاول بذل قصارى جهده لتجنب الابتعاد عنهم.

ويبحث مولود هذا البرج بشكل دائم عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك تقدم «الوطن»، من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالصبر والمرونة وعدم التعصب لأفكارك، ومن المهم أن تحافظ على السرية والكتمان.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تعتني بصحتك وأن تتجنب الزهو بنفسك، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

عيوب برج السرطان

ومن أبرز عيوب مولود برج السرطان أنه لديه شخصية غيورة على المحيطين به والمقربين منه بشكل كبيرن ولا يسمح لأي شخص بالتقرب منع والتودد إليه على الإطلاق.