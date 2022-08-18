حظك اليوم برج السرطان الخميس 18-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان، لديه قدرة على التخيل بشكل واسع، وقدرة على السفر في عالم الأحلام، نظرا لأنه شخصية عاطفية بشكل كبير، يحب الألوان المشرقة، مخلص لشريك حياته وللمحيطين به على الصعيد الاجتماعي أو المهني، ولا يحب الخيانة، وهو من أكثر الأبراج وفاء للمقربين منه، صاحب خيال واسع، لا يستجيب للآراء المعارضة.

ومن أبرز عيوب هذا البرج، أنه من الشخصيات الغيورة على الأشخاص المحيطين به فى العمل والحياة الاجتماعية، الغموض يسيطر على شخصيته، لا يتيح الفرصة للمحيطين به لمعرفة أسراراه.

ويتسم رجل برج السرطان، أنه محب للقاءات العائلية، والحياة الاجتماعية، وهو أيضا محب للقاء أصدقائه، ويبحث مولود برج الحمل يوميا، عن الحظ اليومي الخاص به، لذا نوضح من خلال هذا التقرير اليومي، حظك اليوم برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

تنصحك عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، مولود برج السرطان، أن القمر موجود اليوم في منزل المشروعات، وهذا سوف يشحذ موهبتك الابتكارية والأجواء سانحة للإنجاز، فقط انتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

كشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وجود عطارد في منزل العلاقات، مما يمدك بالقدرة على العطاء وتعرف كيف تلفت إليك الانتباه، وفق حظك اليوم.