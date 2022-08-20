درجات الحرارة اليوم السبت 20-8-2022 في مصر.. أمطار متوقعة ورطوبة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، كما حذرت الهيئة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت الأرصاد، أن هناك استمرار في ارتفاع نسبة الرطوبة على مدار اليوم، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، ليصبح الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد حارًا رطبًا على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 20 أغسطس الجاري، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

القاهرة 36 - 25.

الإسكندرية 32 - 26.

وادي النطرون 35 - 25.

طنطا 35 - 25.

شبين الكوم 34 - 24.

دمنهور 32 - 24.

بلطيم 32 - 25.

مطروح 31 - 24.

السلوم 32- 21.

سيوة 39 - 22.

بورسعيد 33- 25.

دمياط 31 - 25.

الزقازيق 35 - 25.

المنصورة 35 - 26.

الإسماعيلية 36 - 24.

السويس 35 - 24.

العريش 33 - 24.

رفح 31 - 23.

رأس سدر 37 - 29.

نخل 36 - 18.

نويبع 37 - 27.

طابا 35 - 26.

كاترين 32 - 19.

الطور 33- 26.

شرم الشيخ 38- 29.

الغردقة 37 - 28.

مرسى علم 38 - 29.

الفيوم 37 - 25.

بني سويف 37 - 25.

المنيا 38 - 24.

أسيوط 38- 24.

سوهاج 38 - 27.

قنا 41 - 27.

الأقصر 42 - 27.

أسوان 42 - 29.

إدفو 41 - 28.

أبو سمبل 42- 28.

الوادي الجديد 43 - 25.

شلاتين 39 - 27.

أبو رماد 38 - 27.

حلايب 35 - 28.

رأس حدربة 34 - 27.