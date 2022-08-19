درجات الحرارة اليوم الجمعة 19-8-2022 في مصر.. أمطار ورطوبة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة بقيمة درجتين مقارنة بالأيام السابقة، مشيرة إلى استمرار الرطوبة والموجة الحارة، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

حالة الطقس

ويكون الطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد في بيان لها من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، سقوط فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 19 أغسطس الجاري وفق توقعات هيئة الأرصاد، كالتالي:

القاهرة 35 - 25

الإسكندرية 31 - 24

وادي النطرون 35 - 25

طنطا 35 - 25

شبين الكوم 34 - 24

دمنهور 32 - 25

بلطيم 32 - 24

مطروح 30 - 23

السلوم 32- 21

سيوة 38 - 22

بورسعيد 32- 25

دمياط 31 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 35 - 26

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 35 - 24

العريش 32 - 24

رفح 31 - 23

رأس سدر 36 - 29

نخل 34 - 18

نويبع 37 - 27

طابا 35 - 26

كاترين 32 - 19

الطور 33- 26

شرم الشيخ 39- 29

الغردقة 37 - 28

مرسى علم 38 - 29

الفيوم 36 - 25

بني سويف 36 - 25

المنيا 37 - 24

أسيوط 37- 24

سوهاج 38 - 27

قنا 41 - 28

الأقصر 42 - 27

أسوان 42 - 29

إدفو 41 - 28

أبو سمبل 41- 28

الوادي الجديد 40 - 25

شلاتين 38 - 27

أبورماد 38 - 27

حلايب 35 - 28

رأس حدربة 34 - 27