جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 برئاسة أحمد عبد الفتاح مدير الإدارة، من إحباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة طائرة خطوط طيران الإماراتية رحلة رقم 925 اشتبه عبد الرحمن الصياد مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية حاول الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه الشديد.

وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه إكرامي أشرف، مأمور الفحص بالأشعة، فأفاد بوجود عدد من الهواتف.

49 هاتفا محمولا ماركة آيفون مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائب الراكب

وبالعرض على أحمد أبو بكر مدير الحركة المشرف على العمل بالصالة الخضراء، كلَّف أحمد محمد عبد الواحد، مأمور الجمرك المكلف بالعمل بالصالة الخضراء، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 49 هاتفا محمولا ماركة آيفون مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر أحمد عبد الفتاح طه، مدير الإدارة الأولى، تحرير محضر ضبط جمركي رقم 102 لسنة 2022 بعد العرض على الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.