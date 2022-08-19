مفاوضات مع سلمى حايك للانضمام إلى الجزء السادس من «Black Mirror»

تجرى حاليًا مفاوضات مع النجمتين سلمى حايك وآني ميرفي للمشاركة في الموسم السادس من مسلسل «Black Mirror»، حيث يضم الموسم الجديد مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم زازي بيتز، وبابا إسيدو، وجوش هارتنيت، وآرون بول، وكيت مارا، وداني راميريز وكلارا روجارد وأودن ثورنتون وأنجانا فاسان، بالإضافة إلى روري كولكين، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

وكانت الفنانة سلمى حايك انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم «Without Blood» إخراج أنجلينا جولي، وتم تصوير أحداثه في إيطاليا، وذلك بالإضافة إلى دورها في فيلم «Magic Mike’s Last Dance» للمخرج ستيفن سودربيرج، ويشاركها البطولة تشانينج تيتوم.

تفاصيل الموسم السادس من «Black Mirror»

تم الكشف للمرة الأولى عن العمل على الموسم السادس من المسلسل الشهير «Black Mirror»، مايو الماضي، وكان قيد الإنتاج اعتبارًا من يوليو الماضي، وبالرغم أن تفاصيل القصص ما زالت طيّ الكتمان، فقد كان معروفًا منذ البداية أن الموسم السادس سيشمل حلقات أكثر من الموسم الخامس، الذي كان يتكون من ثلاث حلقات فقط، وشارك في بطولته أندرو سكوت، أنتوني ماكي، يحيى عبد المتين الثاني، توفر جريس ومايلي سايروس.

ردود أفعال إيجابية وجوائز يحصدها «Black Mirror»

«Black Mirror» مسلسل تلفزيوني بريطاني من تأليف تشارلي بروكر، تدور أحداثه في المستقبل القريب حيث الواقع المرير مع تكنولوجيا الخيال العلمي، ويستخدم التكنولوجيا للتعليق على القضايا الاجتماعية المعاصرة، عُرض المسلسل للمرة الأولى على القناة الرابعة البريطانية في ديسمبر 2011، ثم بدأ عرض الموسم الثاني في 2013، وذلك قبل أن تشتري منصة «نتفليكس» حقوق المسلسل وتقدم 3 مواسم جديدة كان آخرها الموسم الخامس في يونيو 2019.

تلقى المسلسل إشادة من النقاد ويعتبره العديد من المراجعين أحد أفضل المسلسلات التلفزيونية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فاز بجائزة Primetime Emmy Award لأفضل فيلم تلفزيوني ثلاث مرات متتالية.