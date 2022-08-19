عاجل.. الأزهر يعلن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد.. أكتوبر المقبل

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أنَّ الدراسة بالمعاهد الأزهرية ستبدأ في الأول من شهر أكتوبر المقبل 2022م.

التنسيق مع التربية والتعليم

وصرح وكيل الأزهر، أنه يتم التنسيق بصورة مستمرة مع وزارة التربية والتعليم بشأن المواعيد الدراسية سواء بداية العام أو إجازة نصف العام ونهايته، حتى تكون الدراسة في التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية في موعد واحد.

اتخاذ حزمة من الإجراءات المتعلقة برفع كفاءة بعض المنشآت

وقال الدكتور الضويني إنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات المتعلقة برفع كفاءة بعض المنشآت والأبنية التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية، فضلا عن تهيئة المعاهد الأزهرية لاستقبال طلاب الأزهر الشريف خلال العام الدراسي الجديد.

وأشاد بروح معلمي الأزهر، والقائمين على العملية التعليمية العام الماضي، من تفانٍ في العمل، مشددا على أهمية استمرار هذه الروح لتحقيق الأهداف المنشودة والارتقاء بمنظومة التعليم في الأزهر الشريف.