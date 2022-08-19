إحباط محاولة تهريب مخدرات وأدوية بشرية وشعر طبيعي بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، برئاسة رأفت وهيب عازر، مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش والأدوية البشرية والشعر الطبيعي بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الحجر الصحي رقم 44 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

تفتيش الركاب القادمين من بيروت

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت على رحلة طائرة خطوط طيران الشرق الأوسط رقم 306، اشتبه حافظ منشاري حافظ رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية نظرًا لارتباكه الشديد وقصر مدة سفره.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد شعبان مأمور الفحص بالأشعة، تلاحظ وجود كثافات وعبوات متماثلة وتكرارية داخل أمتعتة، وبالعرض على أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف على العمل بالصالة الخضراء كلف بتفتيش حقائب الراكب وتبين وجود 288 علبة أدوية بشرية بإجمالي 5760 قرصا.

ضبط 3 كيلو من خصلات الشعر الطبيعي

كما لاحظ ثقل وزن مكنسة كهربائية، وشاشة تليفزيون وعلب الكورن فليكس، وعبوات شاور جل، تم فتحهم وتبين أن بداخلهم 3 كيلو جرامات من خصلات الشعر الطبيعي و30 لفة بوزن 270 جراما من مادة بنية اللون بعرضها على إدارة مكافحة المخدرات بشرطة بميناء القاهرة الجوي أفادت بأنها لجوهر الحشيش المخدر.

وقرر رأفت وهيب عازر، مدير الإدارة الثانية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 104 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي الذي أحال الراكب للنيابة.