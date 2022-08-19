آخر ما كتبه 3 شباب بكفر الشيخ قبل مصرعهم في حادث.. أحدهم احتفل بعيد ميلاده

تنوع نشاط شباب محافظة كفر الشيخ الثلاثة على صفحاتهم الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قبل أن يلقوا مصرعهم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك نتيجة سقوط سيارة كانوا يستقلونها في ترعة قرية أبو زمؤنة علي طريق «الشناوي - الزعفران»، بنطاق مركز الحامول.

آخر ما فعله الشباب الثلاثة

ونشر الشباب الثلاثة بوستات متنوعة وفيديوهات، حيث نشر أحمد عوض مسعود، أحد ضحايا الحادث، فيديو لحفل تخرج طلاب الجامعات، وعلق عليه قائلاً: «أحلى تخرج شوفته في حياتي».

كما نشر يوسف المعداوي، أحد الضحايا في الحادث، فيديو بمناسبة عيد ميلاده، قائلاً: «أتممت عاما جديدا من عمري اللهم إني أستودعك عاما مضى فاغفر لي ما مضى وبارك لي في عامي الجديد وأحسن خاتمتي.. اللهم إني أشُهدك بأني رضيت بكل ما كتبته لي في عامي الماضي فارضني في عامي الجديد بفرح وجبر لخاطري وقلبي.. اللهم عاماً دون ذنب ودون خيبة.. اللهم اجعله عاما لا يضيق لي فيه صدر ولا يخيب لي فيه أمر ولا يرد لي فيه دعاء.. اللهم إني أستودعك بُعمري خيرا وأستودعك أقداري فجملها لي بما تشاء وكيف تشاء».

بينما كان آخر ما نشره محمد عبد اللطيف، ثالث ضحايا الحادث، منشورا قصيرا قائلاً: «أمي دي ست طيبة والله عيبها الوحيد إنها خلفتني».

«فيس بوك» يتحول إلى سرادق عزاء

وتحول موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى سرادق عزاء بعدما لقي 3 شباب من أبناء محافظة كفر الشيخ مصرعهم، في حادث سير، بعد سقوط سيارة كانوا يستقلونها في ترعة، ونشر عدد كبير من أصدقائهم تدوينات عبر صفحاتهم الشخصية، داعين الله العلي القدير أن يتغمّد الفقداء بواسع رحمته، وأن يُسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

ونشر عبده مجر، أحد أصدقاء الشباب الثلاثة، صورة لهم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلاً: «رائحة الموت تفوح في كل مكان، بقي شئ ثابت إني أفتح كل يوم وأشوف بوستات عن الموت، الدنيا مرعبة والله واحنا تايهين في صراعاتها ومش حاسين إن دورنا جاي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحمكم يا حبايبي والله ما مصدق.. حاجة تحزن القلب بجد.. اللهم لا تأخذني من الدنيا إلا وأنت راضٍ عني.. اللهم أجرنا من موت الغفلة واصرف عنا ميتة السوء وأحسن ختامنا».

كما نشر محمد غنام، أحد أصدقاء الشباب الثلاثة، صورة لهم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلي رحمة الله تعالي صُحابي وحبايبي ومن أغلي الناس علي قلبي.. يشهد الله ما شوفت منكم غير كل خير طوال حياتي والله.. هتوحشني ضحكتكم والله وروحكم الحلوة يا حبايبي.. ربنا يرحمكم ويصبر أهلكم ويجمعنا بيكم في الجنة يا حبايبي».

وفي سياق متصل، شيع المئات من أهالي قرية الكفر الشرقي، التابعة لمركز الحامول، جثامين الشباب الثلاثة عقب صلاة الجمعة من المسجد الكبير بالقرية، حيث أدوا عليهم صلاة الجنازة، ثم واصلوا تشييع الجثامين إلي مقابر أسرهم في جنازة مهيبة شارك بها أبناء مركز ومدينة الحامول، وسط حالة من الحزن علي فراق الشباب، ودعوات إلي الله العلي القدير بأن يمن على الاثنين المصابين في الحادث بالشفاء العاجل.

تفاصيل الحادث

البداية كانت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عندما تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مباحث مركز شرطة الحامول، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بترعة قرية أبو زمؤنة، علي طريق الشناوي - الزعفران، لينتج عن ذلك مصرع 3 شباب، وإصابة شخصين آخرين، جري نقلهم جميعًا عن طريق سيارات الإسعاف إلي مستشفي الحامول المركزي.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع كلاً من: أحمد عوض مسعود، 35 عاماً، ومحمد عبد اللطيف عبد الكريم، 30 عاماً، ويوسف المعداوي عبد اللطيف، 25 عاماً، وجميعهم من قرية الكفر الشرقي، التابعة لمركز الحامول.

كما أسفر الحادث عن إصابة طارق محمد حسام الدين، 35 عاماً، مقيم بقرية الكفر الشرقي، مصاب بجروح سطحية بالجسد، وسالي أحمد سامي، 30 عاماً، تقيم بقرية الكفر الشرقي، مصابة، بجروح سطحية متفرقة بالجسد.

تم انتشال السيارة ونقل الجثامين إلى مشرحة مستشفي الحامول المركزي، والمصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.