إصابة سيدة إثر السقوط من سطح منزلها في كفر الشيخ

أصيبت سيدة تبلغ من العمر 30 عامًا، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وذلك إثر سقوطها من سطح منزلها، بقرية الخادمية، التابعة لمركز كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ، ليتم نقلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج جراء وقوع الحادث، وأخطرت جهات التحقيق بتلك الواقعة.

إخطار بالواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، قد تلقا إخطاراً من مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بإشارة من مدير مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول سيدة تدعى «هـ . ر»، 30 عاماً، وتقيم بقرية الخادمية مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وذلك أثر سقوطها من أعلى منزلها، وتم نقلها لإجراء الإسعافات الطبية اللازمة وتقديم العلاج لها داخل مستشفى كفر الشيخ العام.

جهات التحقيق

تم تحرير المحضر اللازم بسقوط السيدة، وجار العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث.