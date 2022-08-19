جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022.. تستمر 9 أيام «صور»

يبحث الكثيرون عن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية، التي تنطلق غدا السبت، إذ اعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية لشعب «العلمي ـ الأدبي ـ البعوث ـ العلوم الإسلامية»، وتنتهي في 29 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022

ووفقا لجدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية الذي أعلنته الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية لجميع الشعب.

ووفقا لجدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية سيؤدي الطلاب امتحاني مادتين في اليوم، ومن المقرر أن تستمر الأمتحانات لمدة 9 أيام متصلة، ما عدا الجمعة.

امتحانات الدور الثاني

وسيكون أول أيام جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022 علمي، هو السبت 20 أغسطس، بمادتي الفقه والجبر والهندسة الفراغية، على أن تستغرق كل مادة ساعتين، وينتهي طلاب الشعبة العلمية، بأداء امتحان مادة الفيزياء.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية لشعبة العلوم الإسلامية

ويشمل جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية لشعبة العلوم الإسلامية، ستبدأ بامتحان مادتي الفقه والتوحيد، يوم السبت 20 من أغسطس 2022، ويستغرق الامتحان ساعتين، على أن يوافق آخر يوم في جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني، الاثنين الموافق 29 من نفس الشهر، بأداء امتحان التاريخ، ويستغرق 3 ساعات.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية أدبي

ووفقا لجدول امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية الأزهرية أدبي يبدأ الطلاب الشعبة الأدبية امتحانات الدور الثاني السبت 20 من أغسطس بمادتي الفقه والتوحيد، وفي اليوم الثاني يؤدون الاختبار في مادتي الجغرافيا والإنشاء، بينما اليوم الثالث خاص بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.