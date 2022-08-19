تفاصيل مكالمة رامي جمال والنقاش الموهوب: عمل جديد

أجرى الفنان رامي جمال مكالمة هاتفية مع النقاش الموهوب، الذي ذاع صيته خلال الساعات الماضية، وهو يشدو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل الجميع يشيد بموهبته وبصوته الجميل.

وعلمت الوطن، من مصادر مقربة من رامي جمال، بأنّ رامي أجرى اتصالات بالشاب، وأعرب له عن إعجابه بصوته، وشكره على قيامه بغناء إحدى أغنياته.

رامي جمال يشكر النقاش الموهوب على أغنيته

وطلب منه مقابلته، خلال الفترة المقبلة، للجلوس سويا على إمكانية تقديم عمل يجمعهما، وإظهاره في إحدى الحفلات الغنائية المقبلة التي يحضر لها.

رامي جمال، كان قد نشر مقطع فيديو لهذا الشاب وهو يغني في أثناء العمل، مطالبًا جمهوره ومتابعيه بضرورة مساعدته؛ للوصول إليه، بهدف التعاون الفني معه، والغناء سويًا في دويتو غنائي.

رامي جمال يقترح الغناء دويتو مع الشاب

كان الفنان رامي جمال كتب قائلا: «يا ريت حد يوصلني بالراجل الجميل الجدع ده أبو صوت مسمعتوش من زمان ضروري، أنا عاوز أغني معاك دويتو وعاوز أعملك أغنية ليك هدية مني، ولو ربنا كتبلك قبول وأنا شايف إنه فعلًا كاتبه، أعملك ألبوم ننضف بيه الودان، واللي بيقولوا صوته حلو لا يا جماعة ده أحلى من الحلو بشويتين».

يذكر أن رامي جمال كان قد طرح مؤخرًا ألبوم «يستاهل بوستين» مع شركة نجوم ريكوردز.