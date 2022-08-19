رامي جمال يبحث عن «النقاش أبو صوت حلو»: عايز أغني معاك

تفاعل الفنان رامي جمال، مع «تريند» الشاب الذي يعمل نقاشًا، وذلك بعد أن تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو له وهو يقوم بالغناء بطريقة تنم عن امتلاكه صوتًا عذبًا لافتًا للأنظار، حيث عبر عن سعادته بهذا الصوت الذي وصفه بأنه تجاوز مرحلة الجمال، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

رامي جمال ينشر فيديو للشاب على إنستجرام

ونشر رامي جمال، مقطع فيديو لهذا الشاب وهو يقوم بالغناء أثناء العمل، مطالبًا من جمهوره ومتابعيه ضرورة مساعدته للوصول إليه، بهدف التعاون الفني معه، والغناء سويًا في دويتو غنائي.

رامي جمال يقترح الغناء دويتو مع الشاب

وكتب رامي جمال قائلًا: « ياريت حد يوصلني بالراجل الجميل الجدع ده أبو صوت مسمعتوش من زمان ضروري، أنا عاوز أغني معاك دويتو».

تابع رامي جمال: «وعاوز أعملك أغنية ليك هدية مني، ولو ربنا كتبلك قبول وأنا شايف إنه فعلًا كاتبه، أعملك ألبوم ننضف بيه الودان واللي بيقولو صوتو حلو لا يا جماعة ده أحلى من الحلو بشويتين».

نجوم الفن يرحبون بالفكرة

وتفاعل مع منشور رامي جمال، عدد من نجوم الفن منهم الفنانة لطيفة التي قامت بالتصفيق لهذه الفكرة، وحمزة العيلي وأسماء أبو اليزيد التي وصفت صوت الشاب بالخطير جدًا.

ويستعد رامي جمال، لإحياء حفلًا غنائيًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويوم 24 أغسطس من الشهر الجاري، مؤكدا أن الحفل سيشهد مفاجآت كثيرة، وتقديمه باقة متنوعة من أغانيه.