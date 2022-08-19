انخفاض نسب إصابات ووفيات كورونا عالميًا.. «15 ألف وفاة فقط»

قال الدكتور إسلام عنان محاضر اقتصاديات الدواء، إنّ الإصابات بفيروس كورونا المستجد انخفضت هذا الأسبوع مقارنًة بالأسبوع الماضي عالميا، وذلك بنسبة 24%، بواقع 5.5 مليون شخص، وانخفضت الوفيات 6%، حيث جرى تسجيل 15 ألف وفاة فقط.

وأضاف «عنان»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج 8 الصبح، على قناة dmc، أن الإصابات في قارة أفريقيا انخفضت بنسبة 38%، وكذلك الوفيات بنحو 33%، مشيرًا إلى أن الموجة السادسة والموجة الخامسة انحسرت هذا الأسبوع، ومن المتوقع تراجع الإصابات.

أوميكرون يتسيد الإصابات

وتابع محاضر اقتصاديات الدواء، أن أوميكرون تسيد الإصابات، مشيرًا إلى وجود 200 متحور فرعي منه، لكن كلها ليست شرسة، ولكن أكثر انتشارا، وتطرق إلى الوضع الوبائي في مصر، موضحًا أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في نسب الإصابة والوفيات، انعكس على نسب الإشغال في المستشفيات ومستشفيات العزل، التي سجلت 2% فقط.

أكثر من 90 مليون جرعة لقاح كورونا

وأردف: «وصلنا إلى أكثر من 90 مليون جرعة للقاحات، وهناك 40 مليون مواطن مصري حصلوا على جرعتين، وهناك من حصل على الجرعة الثالثة، والجرعة الرابعة، وننتظر زيادة في الأرقام خلال أشهر الخريف».

وشدد الدكتور إسلام عنان محاضر اقتصاديات الدواء، على ضرورة منح أصحاب الأمراض المزمنة والفرق الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المناعية جرعات لقاح كورونا حتى تمر الموجة السابعة دون وفيات ملحوظة.

وواصل: «نتمنى أن تعيد منظمة الصحة العالمية النظر في قرار تصنيف كورونا جائحة عالمية، وأن يكون مرضا ثابتا مثل الأمراض الأخرى التي تستوجب الحصول على لقاحات موسمية لمكافحتها، وهناك أكثر من معيار لتصنيف الفيروس كجائحة عالمية، حيث يرتبط الأمر بنسب الوفيات والانتشار بين الدول ونسب دخول المستشفى، وعندما تقل النسب عند حد معين نقول إنه لم يعد الفيروس جائحة عالمية ولكن مرض يسهل السيطرة عليه.