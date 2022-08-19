9 نصائح لترشيد الكهرباء عند استخدام الغسالة.. اختر وقت الغسيل وطبيعة المياه

يسعى العديد من الأشخاص إلى ترشيد استهلاكهم للأجهزة الكهربائية المختلفة في منازلهم، من أجل تخفيض فاتورة الكهرباء والمياه، ومن ضمن تلك الأجهزة غسالة الملابس.

ودائما ما يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعض النصائح الخاصة بتقليل تكلفة تشغيل الكهرباء داخل المنزل، منها غسالة الملابس، من أجل تقليل قيمة فاتورتي المياه والكهرباء.

نصائح لترشيد تكلفة تشغيل الغسالة

تستعرض «الوطن»، ما تم نشره عبر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وهي كالآتي:

1- لا تخفف من الملابس التي تضعها في الغسالة كثيرا، ومن الأفضل تشغيل الغسالة بكامل حمولتها، إذ أنها تستهلك نفس الطاقة في كل دورة تشغيل.

2- من الأفضل عند تشغيل الغسالة استخدم درجة حرارة مناسبة، طبقا لدرجة اتساخ الملابس.

3- وقف زر تشغيل «العصر»، إذ يفضل تجفيف الملابس بعد غسلها باستخدام أشعة الشمس، وعدم الاعتماد على المجفف الكهربائي.

4- اتبع بعض النصائح عند شراء غسالة ملابس جديدة، أهمها اختيار غسالة تحتوي على بطاقة كفاءة للطاقة، حتى لا تستهلك الكثير من الكهرباء، بالإضافة إلى الحرص على اختيار الغسالة ذات الحجم المناسب، لتفادي استهلاك طاقة أكبر دون داع.

إرشادات مهمة عند تشغيل الغسالة

5- احرص على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف، حتى لا تستهلك وقت كبير في ملء الغسالة بالمياه وتصريفها.

6- استخدم المياه الساخنة للملابس المتسخة جدا فقط.

7- استخدم المياه الباردة دائمًا عند الشطف.

8- افصل الكهرباء عن الغسالة في حالة عدم الاستخدام.

9- تحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة.