«تنظيم الكهرباء»: ضبط التاريخ والوقت في العداد الكودي يحميك من زيادة الاستهلاك

أكد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، ضرورة الحرص على ضبط الوقت والتاريخ في العدادات الكودية، مُسبقة الدفع، بشكل مستمر، ومتابعة انتظام الوقت طوال الشهر وذلك للمحافظة على تنظيم الاستهلاك الشهري.

وأشار مرفق تنظيم الكهرباء، على صفحته الرسمية بمنصة موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن هناك شكاوى من سرعة نفاذ شحن كارت العداد الشهري، أو الدخول في شريحة استهلاك أعلى بشكل مبالغ فيه، بحيث يصبح الاستهلاك متفاوتًا بشكل كبير بين شهر وأخر.

ضبط التاريخ والوقت في العدادات

وأكد «مرفق الكهرباء»، أن هذا يرجع في الأساس لعدم ضبط التاريخ والوقت في العدادات مسبقة الدفع، ولهذا وجه المرفق عدد من الإرشادات والنصائح الواجب اتباعها للمحافظة على رصيد الكهرباء في الكارت.

وفي إطار الخدمات المستمرة التي تقدمها بوابة «الوطن»، نرصد من خلال السطور التالية، النصائح التي وجهها مرفق الكهرباء، للمحافظة على كارت شحن العداد، وعدم الدخول في شريحة استهلاك أعلى.

نصائح الكهرباء لأصحاب العدادات الكودية

- التأكد عند تركيب العداد من ضبط تاريخ اليوم والوقت في العداد، وذلك قبل انصراف الفني الذي قام بالتركيب، حيث إن أي تغير في الوقت والتاريخ، يترتب عليه دخول المستهلك في شريحة أعلى مع بداية الشهر الجديد، في حين أنه من الواجب أن يعود لبداية الشريحة الأولى مرة أخرى.

- إذا لاحظت خلال الشهر أي خلل في الوقت والتاريخ، يجب تقديم شكوى عاجلة إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها لإرسال فني لعملية الضبط.

- ضبط الوقت والتاريخ، يمنح المستهلك حق استغلال «الأوقات الصديقة»، وهى فترات لا يفصل فيها الكهرباء عند نفاذ شحن الكارت، وتبدأ من الخامسة مساء وحتى العاشرة من صباح اليوم التالي، بالإضافة إلى أيام الإجازات والعطلات الرسمية.