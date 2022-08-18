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«التعليم» تنظم تدريبات لمعلمي الابتدائي بالتعاون مع مؤسسة Discovery Education

كتب:

أميرة فكرى
10:09 م | الخميس 18 أغسطس 2022
تدريب المعلمين

تدريب المعلمين

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع مؤسسة Discovery Education، أول خطوة في رحلة التنمية المهنية وفقًا للخطة الموضوعة للصفوف العليا من المرحلة الابتدائية «الصف الرابع إلى السادس الابتدائي»، التي تستهدف تدريب 180.000 معلم ومعلمة، في أربعة مواد دراسية، العلوم والرياضيات واللغة العربية والدراسات الاجتماعية.

شهد لقاء اليوم، حضور الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، ومكتب مستشار اللغة العربية والموجهين العموم والموجهين الأوائل من جميع المديريات والإدارات التعليمية، إذ تمت مشاركة بنية مناهج ومحتوى الصف الخامس الابتدائي، وطرق التقييم والخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022- 2023.

وتنطلق فعاليات تدريب معلمي الصفوف العليا يوم 27 أغسطس من العام الجاري، وتُعد هذه الرحلة، إضافة أخرى لنظام التعليم الجديد، وتمتد لدعم المجتمع التعليمي.

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بقلم أميرة فكرى