وزير التعليم: تأجيل الدراسة سببه حرصنا على عدم تشتيت الأسر

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التعليم والتعليم الفني، عن أسباب تأجيل العام الدراسي إلى مطلع أكتوبر، موضحًا: «التعليم العالي هيبدأ 1 أكتوبر، وحفاظا على الأسرة المصرية لو طالعة في مصيف ولا أي حاجة، قررنا إن الموعد يبقى أول أكتوبر عشان منعملش تشتيت، وتم التنسيق مع الأزهر أيضًا».

الاطلاع على نماذج الإجابة

أضاف «حجازي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أنه جرى تشكيل لجان لمراجعة امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة، لافتا أن الطلاب المتظلمين في امتحانات الثانوية العامة، سيسمح لهم بالاطلاع على نماذج الإجابة.

وأكد وزير التعليم، أنه لا يسمح بإعادة تصحيح أوراق الامتحان إلا بحكم قانوني، لكن هناك لجان تتابع بدقة سريان عملية تصحيح الامتحانات، لافتا إلى أن الوزارة على استعداد لتلقي أي مقترحات لتطوير العملية التعليمية.

تطوير التعليم قضية دولة

ولفت إلى أن تطوير التعليم قضية دولة، وليس مشروع وزير، معلقا «أقدم للدكتور طارق شوقي التحية والتقدير الذي وضع حجر الأساسي للتطوير، اللي لازم يستمر».

وتابع: «كل ولي أمر عايز ابنه يتعلم بشكل كويس، ويفكر بشكل عاقل، فيه أمور مهمة لصالح ولادنا»، مؤكدا استمرار عملية تطوير التعليم.

وواصل: «قد تكون بعض الآليات محتاجة مراجعة، لكن التطوير كاستراتيجية وهدف مستمر، ومستعدون لتلقي أي اقتراحات من الطلاب والمعلمين وأساتذة الجامعات»، مشيرا إلى أن الوزارة ستتلقى المقترحات عبر موقع الوزارة.