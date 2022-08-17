بريد الوطن.. تجربتي في «دار العلوم».. الدعم النفسي سر النجاح

أذكر أننى بعد نتيجة «الثانوية العامة»، لا شك، كنت أرغب فى مجموع أفضل، لكنِّى بدعمٍ من المحيطين بى، وقتها «أمى، وإخوتى، وزوج أختى، وخطيبى»، اطمأنت نفسى، وقلت: «لقد أدَّيت ما علىَّ، وما يقدره الله خير»، وهذه رسالتى لطلاب «الثانوية»: «أن أدوا ما عليكم، والنتيجة بيد الله».. المهم قدَّمت أوراقى للتنسيق، ويا لَلعجب تأتى كلية «دار العلوم» من نصيبى!.. فى البداية حزنت جداً، فأنا لا أحب «النحو والصرف».. لكنَّ مَن حولى شجَّعونى أيضاً، خاصة زوجى، الذى أدين له بالفضل، فقد وقف بجانبى، وهيَّأ لى كل السبل.. ومرَّت السنوات، وأدركت أن الإنسان حينما يستعين بالله، ويرضى بما قسمه الله له يدرك جوهر الأشياء، وربما تغيَّر مسار حياته كله، ويوماً وراء يوم، والمحيطون بى يواصلون دعمهم المعنوى والنفسى، الذى كان يدفعنى دفعاً إلى الأمام، خاصة «حماتى» العزيزة التى كانت ترعى طفلى «مالك»، أثناء ذهابى للكلية وحتى أعود، بل كانت تُقدم لى العون والمساعدة، إلى أن قدَّر الله لى الخير، وصرت الآن أحمل ليسانس دار العلوم، وهى شهادة أفتخر بها، لأن مجال تخصصها هو لغة القرآن الكريم.. التى اختصها الله بلسان وحيه على خير الخلق سيدنا محمد، عليه الصلاة والسلام.

فى النهاية.. يستطيع الإنسان تحقيق المستحيل بشرط أن يكون محاطاً بدائرة تدعمه وتحبه وتُقدِّره.. فالدعم النفسى سر النجاح.

مريم شعبان الجبالى

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