حفروا قبرهم بإيدهم.. حكاية مصرع زوجين داخل حفرة للتنقيب عن الآثار في الصف

حفرة ترابية يتجاوز عمقها عدة أمتار في إحدى غرف منزل بمنطقة الصف، غفل عنها الزوجان فسقطا بداخلها، بعدما أحدثاها بحثا عن الآثار المدفونة في باطن الأرض من وجهة نظرهما، أسفر سقوطهما داخل الحفرة عن مصرعهما في الحال، ليصبحا ضحيتا الثراء السريع.

كان الزوجان يعيشان برفقة نجلهم حياة يسودها الهدوء والطمأنينة، كان الزوج صاحب الـ55 عاما، يخرج من منزله في الصباح الباكر للبحث عن قوت يومه من بيع الفاكهة، وعند عودته يجد رفيقة دربه صاحبة الـ40 عاما، مترقبة لموعد وصوله، يمر يومها بين تسامرهما عن تفاصيل يومهما ويوم نجلهما.

البحث عن الكنز المفقود

لكن القدر سطر كلماته الأخيرة في حياة الزوجين، حينما دفعهما هوس المال والبحث عن الثراء السريع والكنز المفقود، للتنقيب عن الآثار في أرضية منزلهما، حاولا عدة مرات الوصول إلى كنز الفراعنة، لكن في كل مرة تكلل محاولاتهما بالفشل، إلى أن جاءت اللحظة الأخيرة في حياتهما.

سقوط الزوجين داخل حفرة التنقيب عن الآثار

حفر الزوجان حفرة عميقة بغرفة نومهما، للبحث عن الآثار، كانت لهما القبر الذي أعدانه بيدهما، في صباح اليوم استيقظ نجلهما ولم يسمع صوت والديه في المنزل، راوده الشك من التأخر في نومهما، وحينما دلف إلى الغرفة، فوجئ بعدم رؤيتهما، وفي حال خروجه لفت انتباهه انخفاض الأرض.

محاولة الابن في استخراج جثماني والديه

صدمة كبرى حلت على وجه الابن، عندما أيقن أن والديه سقطا بداخل الحفرة، حاول كثيرا إخراجهما لكنه الفشل بات رفيقا له، جلس بجانب الحفرة يبكي والديه وفراقهما، وأسرع لإخبار الجيران من أجل مساعدته في انتشال جثماني والديه، اللذان كانا ضحية هوس المال، حاول الابن والجيران كثيرا حتى استخرجوا الجثمانين.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ إلى مباحث قطاع جنوب الجيزة بمصرع فكهاني وزوجته داخل مسكنهما في الصف، وتوجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وعُثر على فكهاني يبلغ من العمر 55 عاما، وزوجته ربة منزل تبلغ من العمر 40 عاما مفارقين الحياة، عقب سقوطهما في حفرة للتنقيب عن الآثار داخل مسكنهما.

وكشفت التحريات أن المسكن مكون من طابق واحد فقط، وبسؤال ابنهما ذكر أن والديه أحدثا الحفرتين للتنقيب عن الآثار منذ فترة في المنزل، وسقطا في إحداهما بجوار السرير، مما نتج عنه وفاتهما، ولا يتهم أحدًا ولا يشتبه جنائيًا في وفاتهما، وأفاد أنه وجيرانه استخرجوا والديه من الحفرة.