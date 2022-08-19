مدير مستشفى دمنهور: قبّلت يد معلمتي عرفانا بفضلها.. واتصورت عشان أولادي

مشهد مؤثر قلما تراه اليوم، أظهر طبيبا يقبل يد سيدة بكل حب وتقدير وعرفان، انتشر على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، ولقي إشادة وإعجابا بتلك القيم التي تكاد تكون اندثرت خلال السنوات الأخيرة، بطل المشهد الدكتور هاني غيث، مدير مستشفى العيون بدمنهور، والسيدة كاميليا عبد المسيح، معلمة بالمعاش.

يقول "غيث" إنه درس طب العيون في جامعة الأزهر، وعمل بوزارة الصحة، وترقى في المناصب إلى أن وصل لمنصب مدير المستشفى التي يعمل بها، موضحا أنه التقى بأستاذته كاميليا بعد سنوات من تخرجه وعمله، وحينما التقاها قبّل يدها: «هي معلمتي وربتني علميا وذهنيا، وكانت السبب إنى أكون دكتور، ولازم أقبّل إيديها، واتصورت وأنا بعمل كده عشان أوريها لأولادي، وأعرفهم فضلها عليّ».

علمتني العلم والأدب

أضاف طبيب العيون خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «dmc»: «الأستاذة كاميليا عملتني من قبل المدرسة، كنت مجرد مستمع في المدرسة، وكانت أمي التانية واتعلقت بيها جدا، وكانت عايشة معانا في البلد ومن أول معرفتي بالعلم كان على إيديها، هي وفضلها عمري ما أقدر أنكره، ولازم أقول ده لأولادي، ولما أشوف أي حد من أساتذتي في الجامعة لازم أقبّل إيديهم، لأن فضلهم كبير علينا».

من زراعة الأرض لإدارة مستشفى

أكد الدكتور هاني غيث، أن حياته كانت صعبة مثل باقى شباب الريف، وكان يعمل في الإجازات في الحقل الزراعي، حتى انتهى من الدراسة الجامعية: «لا أخجل من أي عمل مارسته في شبابي وفخور بعملي».

وأشار إلى أنه ينقل تعاليم الأستاذة كامليا للطلاب في كلية الطب حاليا، ويتعامل بشكل أخلاقي مع الطلبة المستجدين: «الحياة في الطب صعبة، لكن لازم نحافظ على القيم والأخلاقيات التي تربينا عليها، وبنحاول ننقلها لأبنائنا وزملائنا».