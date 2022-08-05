أحمد فايق لأسر طلاب الثانوية العامة: المجموع الضعيف ليس نهاية العالم

قدّم الإعلامي أحمد فايق، نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل ساعات من ظهور نتائج الامتحانات هذا العام، قائلا: «بعض الأسر تعيش حالة من الرعب والقلق والتوتر انتظارا للنتيجة، ولكن الحياة لا تتوقف عند مرحلة الثانوية العامة، ولكنها تبدأ».

الثانوية ليست نهاية العالم

وأضاف الإعلامي أحمد فايق، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، اليوم الجمعة، أن الطالب إذا حصل على مجموع ضعيف أو سقط بمادة في الثانوية العامة ليست نهاية العالم، بل قد تكون بداية لحياة جديدة، وبناءها من جديد والتعلم من الأخطاء، لكن المهم هو بذل مجهود.

كما قدم نصيحة للطلاب الذين حصلوا على مجاميع مرتفعة أو نجحت في هذه المرحلة من حياتها، قائلا: «أوعى تفتكر عشان نجحت وجبت 100% إنك لازم تنجح في باقي حياتك، بالعكس أنت نجحت السنادي لكن السنة الجاية أنت في اختبار جديد وتعب ومجهود جديد، الدنيا منتهتش لكن هتبدأ بتحدي أكبر».

ولفت إلى أن البعض قد يحصل على مجموع كبير يؤهله للالتحاق بكلية الطب لكنه لا يرى بأنه موهوب في المجال الطبي لذا عليك ألا تلتحق بها، «مش شرط تختار الكلية بناء على المجموع، ولكن بناء على إمكانياتي وقدراتي وحبي وشغفي للكلية دي».

التحدي الأكبر لطلاب الثانوية

وأوضح أن التحدي الأكبر الذي سيواجهه طلاب الثانوية بعد ظهور نتائجهم هو أن الشركات الكبرى في العالم لا تسأل المتقدم عن كليته أو جامعته ولكن تسأل عن خبراتك وعما تعلمته.

ونصح الطلاب بتعلم البرمجة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، قائلا: «لما كنت طالب وفي يوم بتفرج على التلفزيون مع والدي قال واحد انتهى عصر الوظائف الحكومية، الكلام ده في التمانينات، كنت ببص ساعتها على التلفزيون وبضحك وبقول معقولة لما أكبر مش هبقى موظف حكومة، وأعتقد أنه ثبت بالدليل أن هذا الرجل كان يقرأ المستقبل، فالمستقبل هو بناء مشروعك الخاص وتنجح فيه».