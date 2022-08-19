معلمة بعد تقبيل يدها من تلميذها الطبيب: مكنتش بخليهم يحتاجوا دروس خصوصية

قالت كاميليا عبد المسيح، مدرسة بالمعاش، إنها فوجئت بلفتة الدكتور هاني غيث مدير مستشفى العيون بدمنهور، مشيرة إلى أنها تعرفه منذ سنوات طويلة، واستمرت في تعليمه طوال المرحلة الابتدائية، متابعة: «شوفته بعد كده في ثانوية عامة، وقلت له لازم تبقى دكتور يا هاني، ومن سنة كنت بكشف في عيادة بشكل طارئ، واتفاجئت بإن الطبيب المعالج هو تلميذي هاني غيث، اللي لاقيته بيقبل إيدي بكل حب وعفوية، وأثبت أنه ابن بار ويستحق المكانة التي وصل إليها».

تعاليم الجدة لأحفادها قيم وأخلاقيات

أوضحت «كامليا» خلال استضافتها ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، على فضائية «dmc»، أن العلاقة الطيبة بين المدرس والطالب موجودة، لكن بشكل أقل بسبب التكنولوجيا التي أدت لفجوة بين الطالب والمدرس، مضيفة أنها تعلّم أحفادها التعامل مع المدرسين والآخرين، وتقدير دور المعلم ومكانة الأب: «بحاول أغرس القيم والأخلاقيات في نفوس أحفادي».

عرفان الطلاب بجهود أستاذتهم

تابعت «كامليا»: «الشباب بيوقفوني في الشارع يسلموا عليا، ولما يفكروني بتذكر أسمائهم وعائلاتهم، وطلابي في الابتدائية منهم حاليا أساتذة جامعات وأطباء وصيادلة ومهندسين، وشكلهم مستحيل يروح من عقلي، وعاشوا معايا في قرية واحدة، وعلاقتنا كانت أسرية أكثر منها تعليمية، وعارفة كل حاجة عنهم».

كاميليا تغني طلابها عن الدروس الخصوصية

أشارت «الأستاذة كاميليا»، إلى أن تخصصها في الصف الرابع الابتدائي وتدريسها لمادتي العلوم والرياضيات، جعل الطلاب ينتبهون للتعامل معها، وحفظ كل حرف تقدمه لهم بكل حب، متابعة: «كنت بستغل وقت الفسحة في التدريس وتدريب طلابي، عشان مفيش طالب يحتاج لدرس خصوصي».