انتداب الطب الشرعي لبيان سبب مصرع فكهاني وزوجته في الصف

أمرت جهات التحقيق، بانتداب مصلحة الطب الشرعي، لمعاينة جثماني زوجين لقيا مصرعهما داخل حفرة تنقيب عن الآثار المتواجدة بإحدى غرف منزلهما بمنطقة الصف، للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة، وإمدادها بتقرير الصفة التشريحية، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن.

بلاغ الشرطة بمصرع زوجين

تلقى قسم شرطة الصف بمحافظة الجيزة، بلاغًا من أحد الأهالي، بمصرع زوجين داخل مسكنهما، في حفرة تنقيب عن الآثار، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين صحة البلاغ.

وكشفت التحريات أن الزوج يبلغ من العمر 55 عاما، ويعمل فكهاني، وزوجته تبلغ من العمر 40 عامًا، ربة منزل، لقيا مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار، وذلك عقب سقوطهما بداخل إحدى الحفرتين بداخل مسكنهما.

استخراج الجثمانين بمساعدة الابن وجيرانه

وتبين من المعاينة الأولية، أن المنزل مكون من طابق واحد فقط وبه حفرتين للبحث عن الأثار، وبسؤال ابنهما ذكر أن والديه أحدثا الحفرتين للتنقيب عن الآثار منذ فترة داخل المنزل، وسقطا في إحداهما بجوار السرير، ما نتج عنه وفاتهما، ولا يتهم أحدًا ولا يشتبه جنائيًا في وفاتهما، وأفاد بأنه وجيرانه قاموا باستخراج والديه من الحفرة.