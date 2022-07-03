مصرع زوجين في انقلاب سيارة داخل ترعة بالغربية

شهد طريق «قرية بلكيم - السنطة»، في محافظة الغربية، انقلاب سيارة ملاكي في ترعة مجاورة، ما أسفر عن مصرع زوجين، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين، ومعرفة أسباب الوفاة والتصريح بالدفن، ومعرفة أسباب الحادث ووجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغريية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بترعة فرعية، على طريق «بلكيم - السنطة».

وأسفر الحادث عن مصرع زوجين، هما «أحمد.ال»، موظف في الإدارة التعليمية بالسنطة، وزوجته «فاطمة. م» في العقد الرابع من العمر، ممرضة في مستشفى السنطة المركزي، مقيمان بقرية بلكيم، دائرة مركز شرطة السنطة.

وتم الدفع بسيارة الإسعاف، ونقل الجثتين بعد انتشالهما من مياه الترعة، وتبين أن أسباب الحادث السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

توقف عضلة القلب

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين ومعرفة أسباب الحادث، والتصريح بدفن الجثتين.

وتبين أن الزوجين كانا في طريقهما إلى مكان عملهما، وفور وقوع الحادث تم الدفع بسيارة إسعاف وتم نقل الزوجين المصابين في الحادث إلى مستشفى السنطة في محاولة لإنقاذ حياتهما، بعد إصابتهما بتوقف في القلب والتنفس، لكنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة داخل المستشفى.