الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية 2022-2023.. الطب 82% والإعلام 55%

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها، الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية 2022-2023، موضحة أنه سيتم فتح باب التقديم أمام طلاب الثانوية العامة لهذه الجامعات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجاري، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، فما هو الحد الأدنى لكليات هذه الجامعات؟

تفاصيل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية 2022-2023

تقدم «الوطن» في السطور التالية تفاصيل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية 2022-2023 حسبما أعلنت عنه الوزارة، موضحة أن هذه الجامعات تمثل رافداً جديداً في مجال التعليم الجامعي.

-كلية الطب 82%.

-كلية طب الأسنان 80%.

-كلية العلاج الطبيعي 78%.

-كلية الصيدلة 74%.

-كلية الطب البيطري 70%.

-كلية الهندسة 68%.

-كلية علوم الحاسب 62%.

كلية العلوم الأساسية 55%.

-كلية التكنولوجيا الحيوية 55%.

-كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 55%.

-كلية اللغات والترجمة 55%.

-كلية الاقتصاد والإدارة 55%.

-كلية التربية 55%.

-كلية الإعلام 55%.

-كلية الفنون التطبيقية 55%.

-كلية العلوم الاجتماعية 55%.

-كلية السياحة والفنادق 55%.

-كلية الحقوق والقانون 55%.

-كلية التمريض 55%.

-كلية الآثار 55%.

-كلية العلوم السينمائية 55%.

وفي سياق متصل، أعلنت عدد من الجامعات الأهلية الجديدة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد:

مصاريف جامعة بنها الأهلية

- كلية الطب البشرى: 90 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 60 ألف جنيه.

- كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي: 45 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 45 ألف جنيه.

- كلية الفنون البصرية والتصميم 45 ألف جنيه.

مصاريف جامعة بني سويف الأهلية

- كلية الطب والجراحة 85 ألف جنيه.

-كلية طب الفم والأسنان 70 ألف جنيه.

-كلية العلاج الطبيعي 60 ألف جنيه.

-كلية الهندسة 55 ألف جنهي.

-كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 35 ألف جنيه.

-كلية العلوم 30 ألف جنيه.

-كلية الإعلام 30 ألف جنيه.

-كلية الآداب 30 ألف جنيه.

-كلية التمريض 25 ألف جنيه.

-كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 40 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية

- كلية الطب والجراحة: 85 ألف جنيه

- كليه طب وجراحة الفم والأسنان: 80 ألف جنيه

- كلية الهندسة: 45 ألف جنيه

- كلية الحاسبات والمعلومات: 40 ألف جنيه

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2022

-كلية الصيدلة: 75 ألف جنيه.

-كلية الطب البشرى: 110 ألف جنيه.

-كلية طب الفم والأسنان: 90 ألف جنيه.

-كلية الهندسة: 50 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2022

- كلية الطب: 95 ألف جنية.

- كلية طب الأسنان 85 ألف جنية.

- كلية الصيدلة: 70 ألف جنية.

- كلية الهندسة 60 ألف جنية.

- كلية علوم الحاسب والبيانات: 45 ألف جنية.

- كلية العلوم 45 ألف جنية.

مصاريف جامعة أسيوط الأهلية 2022

- كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

- كلية علوم الحاسب الآلي: 69 ألف جنيه.

-كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2022

- برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية: 50 ألف جنيه.

- برنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة: 40 ألف جنيه.

جامعة الإسماعيلية الأهلية 2022

-كلية الطب: 90 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 85 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة: 65 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 25 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 25 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

- كلية التجارة الدولية واللغات: 25 ألف جنيه.