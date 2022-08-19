إصابة شابين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم جنوب بني سويف

أصيب شابان بإصابات بالغة إثر مشاجرة بينهما بالأسلحة البيضاء والشوم، اليوم الجمعة، بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما فور ثماثلهما للشفاء.

بلاغ بإصابة اثنين في مشاجرة بينهما جنوب بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة بدائرة المركز، بين شابين استخدما خلالها الأسلحة البيضاء والشوم، نتج عنها إصابتهما بإصابات بالغة، نُقلا على إثرها للمستشفى، ووجه مدير أمن بني سويف بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على طرفي المشاجرة لحين تماثلهما للشفاء.

وتبين من التحريات الأولية، أن مشاجرة حدثت بين شابين بمدينة ببا، نتج عنها إصابتهما بإصابات بالغة، وهما: إبراهيم حسن أحمد، 28 عامًا، وعمرو عادل نبيه، 17 عامًا، مصابان بطعنات سلاح أبيض، وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه طرفي المشاجرة

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة، وتم تشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.