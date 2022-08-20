حظك اليوم برج القوس السبت 20-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج القوس بالعاطفة الشديدة فهو يتأثر بمن حوله كثيرا وبرواياتهم المختلفة ومشاكلهم التي يمرون بها، ويعمل على إيجاد حلول لهم ويقدم نصائح ولا يتأخر عن المساعدة بشتى الطرق وسبل الدعم المعنوي والمادي أيضا، ويعرف عنه الحنان والرقة، كما أنه يعشق الأجواء الرومانسية والخيالية والمغامرات، وتجذبه أجواء المطر والضباب والشتاء، فهو يقدس الشتاء ويجده راحته فيها.

صفات مواليد برج القوس

يعشق مولود برج القوس السفر، والترحال وزيارة الأماكن والمدن المختلفة، وركوب الدراجات، وتسلق الجبال والمغامرات حيث أنه لا يخشى شيئا ولا يخاف من ممارسة الرياضات الخطرة حيث إنه من أصحاب القلوب القوية.

وفي السطور التالية وفي إطار ما تستعرضه «الوطن» من خدمات على مدار الساعة تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، اليوم السبت، الموافق 20 أغسطس وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

يتواجد القمر في مواجهة برجك والوقت ليس مناسبا للتسرع والمغامرة، لذا عليك أن تأخذ وقتك وأن تتمهل، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بالحفاظ على اللباقة، كما يتطلب منك أن تكون هادئا مع من تحب أو مع شريك حياتك اليوم مهما شعرت بالغليان والانفعال بداخلك، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.