حظك اليوم برج الثور الجمعة 19-8-2022 عاطفيا ومهنيا

تبدو جذابا وساحرا بشكل كبير مولود برج الثور، وذلك على الصعيد الاجتماعي ومع نصفك الآخر، نظرا لوجود عطارد بمنزل الحب، وهذا سوف يمنحك حضورا أخاذا وقدرة على التأثير في الآخرين، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، عن توقعاتها وحظك اليوم لمولود برج الثور، الذي يعتبر أحد الأبراج الترابية، حيث يتوافق بشكل كبير مع مواليد الجدي والحوت والعذراء والسرطان.

واليوم الجمعة 19 أغسطس 2022، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة خدماتها الإخبارية للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فيما يتعلق بحركة الفلك يوميًا من مواليد برج الثور، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

على الرغم من التشوش، إلا أن وجود عطارد داخل منزل الحب اليوم مولود برج الثور، سوف يمنحك حضورا أخاذا وقدرة على التأثير في الآخرين، وفق لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وحظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر موجود اليوم الجمعة في منزل المال، وهذا قد يجعل عقلك اليوم متخما بأفكار بناءة لتنمية أعمالك أو عائدك المادي؛ بشرط أن تعتني بحساباتك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.