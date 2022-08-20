حظك اليوم برج الجدي السبت 20-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الجدي بالجدية والالتزام الشديد في المواعيد والانضباط في أداء كافة مهام عمله بإتقان لا مثيل له، فهو يحب أن ينتهي من كل الأمور على أكمل وجه دون نقصان أو عيب واحد بسيط، كما أنه طموح يسعى للحصول على أعلى المناصب ويحب الوصول إلى مناصب قيادية ويحافظ على مكانته التي يتقلدها ويكون مثلا لمن حوله في النجاح والالتزام.

وفي السطور التالية وفي إطار ما تستعرضه «الوطن» من خدمات على مدار الساعة تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 20 أغسطس وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

يوم مميز لمواليد برج الجدي، حيث يتواجد القمر في منزلك السادس اليوم، ما يمنحك طاقة ونشاطا، وتتألق موهبتك في إدارة وتنظيم أعمالك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

يتواجد عطارد في منزل الحظ اليوم مما يمنحك سحرا وجاذبية وطاقة عاطفية تجذب إليه الآخرين وتعيش اوقات سعيدة، كما يتطلب منك الفلك اليوم أن تقاوم ميلك للتمرد والانفعال، وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن».