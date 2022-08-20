حظك اليوم برج الدلو السبت 20-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الدلو بالانضباط والدقة والتركيز في التفاصيل فلا يفوت أمر دون أن يفهمه ويعرف كل شيء عنه صغيرا كان أم كبيرا، ويحلل الأمور جيدا حتى يصل إلى نتيجة، فعقله لا يتوقف عن التفكير طوال الوقت، ويستطيع فهم الناس واستيعاب تصرفاتهم وردود أفعالها وأسباب ارتكابهم لها.

وفي السطور التالية وفي إطار ما تستعرضه «الوطن»، من خدمات على مدار الساعة تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 20 أغسطس وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يجعلك تنعم اليوم براحة البال ووتشعر بالسعادة وأوقات مميزة تجمعك مع من تحب، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

عليك أن تكون نشطا اليوم وأن تتحمل مسؤولياتك جيدا حيث لا يوجد مكان للكسل في قاموسك حتى ولو تظاهرت باللا مبالاة، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك وفقا لما ذكرته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.