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حظك اليوم برج الحوت السبت 20-8-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

رحاب عبد الراضى
12:00 ص | السبت 20 أغسطس 2022
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

من 19 فبراير حتى 20 مارس، يكون مواليد هذا الوقت ينتمون لبرج الحوت، الذي يعد أحد الأبراج المائية التي تتسم بالخيال الواسع والهروب من أرض الواقع إلى عالم الخيال، ويعرف عنهم شخصيتهم الهادئة، كما يتميزون بالصدق والإخلاص، وتقديم المساعدة لمن حولهم فهم أشخاص ودودون كثيرًا، وعطوفون على من حولهم ولا يحبون أن يجدوا أحد حزينا أو هناك شيء يضايقه.

وفي السطور التالية، وفي إطار ما تستعرضه الوطن من خدمات على مدار الساعة تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، اليوم السبت الموافق 20 أغسطس، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

عطارد في مواجهة برج مواليد برج الحوت اليوم ويتطلب منهم ذلك في حال تعقدت الأمور، بالصبر والاهتمام باللباقة في إدارة الحوارات، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

يتواجد القمر في وضعٍ معاكس لذا عليك أن تتذكر أن انخفاض المعنويات يعطل مسيرتك وألا تستسلم لذلك.. انتبه وحاول أن تتجاوب مع الواقع لتحقق تطورا، وانتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

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