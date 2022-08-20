إصابة 13 شخصا في ثلاث حوادث بالإسماعيلية بينهم حالات خطرة 

أصيب 13 شخصا بإصابات مختلفة جراء وقوع 3 حوادث مرورية على طرق الإسماعيلية السويس الصحراوي وطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، نقلوا على إثره لتلقي العلاج اللازم في مجمع الإسماعيلية الطبي.

إصابة 9 في حادث على وصلة أبو سلطان

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارتين على طريق وصلة أبو سلطان المؤدي إلى مدينة فايد ونقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسبع سيارات إسعاف نقلت كل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية بينهم حالة واحدة غير مستقرة.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من أحمد أسامة طاهر، 19 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمود أيمن عبدالمؤمن، 17 سنة، باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجرح 7 سم بالركبة اليمنى، وأحمد إبراهيم عبدالجابر، 19 سنة، باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجرح 15سم بالقدم اليسرى، ويحيى أحمد السيد، 19 سنة، باشتباه كسر في الفقرات العنقية والفخذ الأيسر والعمود الفقري، وحسين حسن عبدالرحيم، 18 سنة، بجروح وكسر في الفك.

كما أسفر الحادث عن إصابة محمود تامر مسعد، 21 سنة، بكسر بالساعد الأيمن والساق اليمنى، وأسامة أشرف عبدالفتاح، 19 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد خالد عبدالجواد، 17 سنة، بجروح بالقدم اليمنى ومحمد حلمي أبوالفتوح، 18 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم.

إصابة 3 في حادث بمدخل مدينة المستقبل

وأصيب 3 أشخاص جراء تصادم سيارة سوذوكي تحمل لوحات رقم ط ه ق 7821 مع سيارة رقم ط ل هـ 9574 بمدخل مدينة المستقبل قرب طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي ونقلوا لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة عاطف محمد السيد، 43 سنة، وعزة السيد أحمد، 11 سنة، وسملسة علي محمد، 67 سنة، بجروح وكدمات في مختلف أنحاء الجسم وكسور مختلفة ونقلوا إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، فيما أصيب شاب في العشرينات من العمر يدعى عبدالرحمن طارق السيد، جراء انقلاب دراجة نارية دون لوحات معدنية في منطقة الجامعة القديمة.