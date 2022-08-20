أمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة والسماء ملبدة بالغيوم (صور)

شهدت مدينة مكة المكرمة، مساء أمس الجمعة، سقوط أمطار غزيرة على مناطق وأحياء متفرقة، بينما قلت حدتها وأصبحت معتدلة في أماكن أخرى، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مواتية لمزيد من الأمطار، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

تتوقع باستمرار هطول الأمطار

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية توقع استمرار فرصة حدوث أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة في مناطق جازان وعسير والباحة.

مياه عذبة في صحراء الربع الخالي

وكانت المملكة العربية السعودية قد شهدت طقساً متغيراً، إذ أنّه في مشهد مفاجئ ونادر غطت مياه السيول أجزاء من منطقة نفود الدحي بصحراء الربع الخالي جنوب شرق السعودية، والتي تعد واحدة من أكثر الأماكن الجافة في العالم، ما حوّل صحراء الربع الخالي شديدة الجفاف، إلى واحة رطبة.

وذكرت قناة العربية أن منطقة الربع الخالي شهدت خلال الساعات الماضية أمطاراً كثيفة وسيولاً لا توصف، في مشهد غير مألوف عن تلك المنطقة، ما جعل اللقطات المصورة لها تحتل اهتمامات كثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

خبير طقس يشرح تأثير سيول صحراء الربع الخالي

وتعليقا على ما أحدثته سيول صحراء الربع الخالي قال خبير الطقس والأرصاد الجوية خالد الزعاق، لموقع قناة العربية، إن العالم يعيش الآن حقبة زمنية أصبحت فيها التغيرات المناخية حقيقة كونية لا تقبل الجدل، مشددا على أن هذه التغيرات قادمة لا محالة.

آثار سلبية على الدول الأوروبية

وقال خبير الطقس إن هذه التغيرات منقسمة إلى قسمين، ستكون في صالح الدول العربية، بينما لها أثر سلبي على الدول الأوروبية وبعض دول آسيا، متوقعا أن تستمر هذه الأمطار خلال الفترة المقبلة، كما ستتشكل سحب ركامية فوق بعض المناطق في المملكة العربية السعودية.