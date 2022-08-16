تدريب 60 فتاة على مهنة صيد الأسماك لأول مرة في السعودية

قال نائب الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني في المملكة العربية السعودية، لتطوير الثروة السمكية موسى الكناني، اليوم الثلاثاء، إن نحو 60 سيدة جرى قبولهن في مشروع تأهيل لمهنة صيد الأسماك للمرة الأولى داخل المملكة، وفقا لصحيفة «اليوم» السعودية.

تدريب 60 فتاة على مهنة صيد الأسماك في السعودية

وأكد «الكناني»، أنه لأول مرة في السعودية، ما يقرب من 60 سيدة وفتاة سعودية جرى قبولهن في مشروع صيد الأسماك، ومن المقرر أن يتم تدريبهن في مسار «حلول»، المتخصص بمبيعات وتسويق المنتجات السمكية على أيدي علماء ومختصين في المجال.

مبادرات جديدة في السعودية

وأضاف «الكناني» أن مبادرة المشروع تهدف إلى تدريب وتأهيل شباب وفتيات المملكة على مهنة صيد الأسماك والكائنات البحرية المختلفة، وأكد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، لديها العديد من الخطط والإجراءات الاستراتيجية، من أجل خلق فرص عمل للشباب والفتيات في عدد من القطاعات الفنية والحرفية داخل المملكة العربية السعودية.

وبحسب الصحيفة، أشار «الكناني»، إلى أنه جرى طرح 4 مبادرات من أجل توطين عدد من المهن، وتأهيل الشباب والفتيات، أبرزها مهنة النحالين، وصيد الأسماك، بالإضافة إلى مهنة مربي الثروة الحيوانية، والزراعة.

وفي السياق ذاته، أكد «الكناني»، أن مهنة صيد السمك جرى تقسيمها إلى 4 قطاعات رئيسية، من بينها 3 قطاعات خارج البحر «النقل والتوزيع، والمبيعات والتسويق والخدمات المساندة والتشغيل»، وقطاع الصيد داخل البحر.