السعودية تعلن إلغاء اشتراطات تأمين السفر الخاصة بفيروس كورونا

في خطوة جديدة فيما يتعلق بفيروس كورونا والقيود التي فرضتها المملكة العربية السعودية على المسافرين، أعلن مجلس الضمان الصحي بالسعودية، مساء اليوم الأربعاء، إلغاء اشتراطات تأمين السفر، بما في ذلك حصول المواطنين المسافرين خارج المملكة على تأمين السفر لتغطية مخاطر كورونا لمن هم دون 12 سنة على تأمين السفر لتغطية مخاطر الفيروس، ليكون ذلك القرار بمثابة إلغاء اشتراطات تأمين السفر.

إلغاء اشتراطات تأمين السفر في السعودية

وعن تفاصيل قرار إلغاء اشتراطات تأمين السفر في السعودية، قال مجلس الضمان الصحي عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، في رده على سؤال متابع: «تم إلغاء اشتراط حصول المواطنين المسافرين خارج المملكة على تأمين السفر لتغطية مخاطر فيروس، ونسعد بخدمتكم دائما مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة».

إصابات بجدري القرود في المملكة

وفي الوقت الذي أصدرت فيه السعودية قرارا بـ إلغاء اشتراطات تأمين السفر، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، إن المملكة رصدت ثلاث حالات إصابة بفيروس جدري القرود، وأضاف أن المصابين الثلاثة بالفيروس في السعودية عائدون من أوروبا.

وأعلنت المملكة عبر وزارة الصحة السعودية في 14 يوليو الماضي، عن اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جدري القردة لشخص عائد من خارج المملكة، وفق ما نقلته قناة العربية.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، كما تم حصر جميع المخالطين، وأكدت الوزارة أنها تواصل عملها في مجال المراقبة والمتابعة بشأن تطورات مرض جدري القردة والإعلان بشفافية تامة عن أي حالات يتم الإبلاغ عنها، مبينة استعدادها وقدرتها على التعامل مع أي تطورات للمرض.