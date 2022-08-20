نوبية وصعيدية وبدوية.. اعرف تفاصيل صيف بلدنا للفنون الشعبية في مطروح

تابلوهات فنية رائعة تقدمها يوميا فرق الفنون الشعبية المصرية، التي تعكس تراث المحافظات التي تنتمي إليها بهدف نشر الفن الشعبي ورقصاتها الجميلة وألحانحها وأغانيها، ويستمتع بها أهالي مطروح من خلال برامج «صيف بلدنا»، والذي ينظمه فرع ثقافة مطروح، على المسرح الكبير في نادي مطروح الاجتماعي بحضور الأسر من جميع أطياف المجتمع المطروحة للتعرف على تراث المحافظات، عبر فنونهم الشعبية الرائعة.

فرقة أسوان وفنون النوبة

وقدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية، تابلوهات فنية رائعة خلال برنامج صيف بلدنا، حسب محمد حمدي، مدير عام فرع ثقافة مطروح، بالعديد من الرقصات، والأغاني النوبية الجميلة، والتي تفاعل معها الجمهور بنادي مطروح الاجتماعي، والذي يسع أعدادا كبيرة، وغناء بعض الأغاني الشعبية النوبية القديمة.

فرقة أسيوط.. وفنون الصعيد

وأكد حمدي لـ«الوطن» أن فرقة أسيوط قدمت التابوهات الفنية التي تعبر عن جزء كبير من الصعيد، وتعكس فنون الصعيد وتراثه الضخم، والحضارات التي شهدها.

فرقة مطروح للفنون الشعبية

ولفت أن فرقة مطروح للفنون الشعبية قدمت عدة استعراضات جميلة يتفاعل معها المصطافين على مسرح الشاطئ، على كورنيش مدينة مرسى مطروح، كما قدمت فرقة طنطا للموسيقى العربية، أغاني ومقطوعات فنية متميزة خلال عروضها المتميزة.

صيف بلدنا

وأوضح حمدي أنا برامج صيف بلدنا مستمرة بشكل يومي ويتبادل خلالها فرق الفنون الشعبية من جميع أرجاء مصر، الصعيد والنوبة وأسوان، والشرقية والبحيرة، وأسيوط، والإسكندرية، وغيرها بالإضافة إلى فرقة مطروح القومية، ليتعرف المشاهدين على جميع فنون مصر، وتراثها الرائع من خلال تابلوهات فنية دسمة نحاول أن نقدمها لهم عبر فرع ثقافة مطروح.