فرحة غامرة على وجوه مصيفي رأس البر في فعاليات «صيف بلدنا» (صور)

في ليلة جديدة من ليالي «صيف بلدنا» التي تقام برعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تقديم الفعاليات الفنية التي تقيمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتنظمها الإدارة العامة المهرجانات برئاسة نبيل نعيم، بفرق الفنون الشعبية التابعة للإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج، لجمهور المصطافين بمدن «راس البر، دمياط الجديدة، بلطيم، جمصة»، بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله.

صيف بلدنا 2 في رأس البر

أقيم على شاطئ النيل بمدينة راس البر عرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة أحمد واصف، وقدمت عدد من التابلوهات المعبرة عن التراث الفلاحى وهي «العصاية، السقايين، الحواية، كف العرب، التنورة، فرح شرقاوى، حصان الشرقية، التحميلة»، بجانب تقديم فاصل غنائي للفنان علاء يسرى.

فرقة الأنفوشي في الإسكندرية

وبمصيف مدينة جمصة قدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية عدد من الرقصات التى تعبر عن التراث السكندرى ومنها «لموا الشباك، عرب العامرية، الحصان، الصيادين، كامب شيزار»، بجانب عرض فني للتنورة للفنان احمد اشرف، الفرقة تدريب ياسر عثمان، أوركسترا ابراهيم حسن.

على شاطئ النرجس بمدينة بلطيم أقيم عرض فنى لفرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية بقيادة الفنان أحمد إسماعيل، قدمت خلاله أغنيات «بلد الحبايب فين آداء المجموعة، إحنا المصريين آداء جماعي»، تلاه تقديم عرض فنى لفرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى، وتضمن عدد من فقرات المسرح الغنائي لإستكشات «وحشتني، حارة السقايين، عنابي، جناب السفير، ميدلي فيروز، حلوين من يومنا والله، ريا وسكينة، بطلوا ده، كابوريا، خمس قارات، اللي يقدر على قلبي، الحفيد، أبلة فضيلة، زي العسل».