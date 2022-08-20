الصين تسجل 578 إصابة محلية بكورونا.. منها 469 حالة في مقاطعة هاينان

سجلت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، 578 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي للبلاد، بينها 469 حالة في «مقاطعة هاينان»، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 129411 إصابة جديدة بـ«كورونا» بينها 492 حالة وافدة من الخارج و84 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

إجمالي إصابات «كورونا» في كوريا الجنوبية إلى 22129387 حالة

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع، إجمالي الإصابات في البلاد إلى 22129387 حالة، مضيفة أن حصيلة الوفيات بلغت 25980 حالة وفاة.

من جانبه، قال المسؤول بوزارة الصحة الكورية الجنوبية، «سون يونج راي»، إنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع عدد الوفيات مع استمرار زيادة الإصابات الجديدة، مضيفا أن حكومة البلاد ستعمل على توفير حماية أفضل للفئات المعرضة للخطر.