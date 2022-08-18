«القوى العاملة»: تسوية 13 شكوى وديا وتحويل 16 للمحكمة العمالية من 87 بالسويس

قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس تلقت في مجال علاقات العمل 87 شكوى فردية، تم تسوية 13 شكوى منها وديا، وتحويل 16 منها للمحكمة العمالية، و58 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأشار الوزير إلى أنه في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 109 منشآت، وتم تحرير 5 محاضر لمنشآت مخالفة، والقيام بـ48 حملة تفتيش شاملة، وعقد ندوة توعية، والتفتيش على 9 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضر واحد لمنشأة مخالفة، ومنح ترخيص لمنشأة، وعقد لجنة خماسية.

المديرية عينت 358 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص

وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي-، أن المديرية عينت 358 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 «قادرون باختلاف» من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 609 باحثين عن عمل، منهم 26 «قادرون باختلاف».

5 منح رعاية اجتماعية بمبلغ 11 ألف جنيه

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، صرفت المديرية 5 منح رعاية اجتماعية بمبلغ 11 ألف جنيه.

وأضاف مدير المديرية أن المديرية استخرجت 800 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.