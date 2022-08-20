«التعليم العالي»: الإثنين المقبل موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية 2022

يواصل طلاب الثانوية العامة 2022 للشعبتين العلمية والأدبية، التسجيل لرغبات المرحلة الثانية عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، سواء من خلال معامل التنسيق بالجامعات أو من خلال أجهزة الحاسب الشخصي، وذلك وفقًا للحدود الدنيا التي تمثلت في 246 درجة بنسبة 60% للشعبة العلمية، و238 درجة للشعبة الأدبية بنسبة 58.05% للشعبة الأدبية، ويبحث الطلاب حاليًا عن موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية 2022، والإعلان عن نتيجتها للتقدم للكليات المختلفة بعد الترشح.

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية 2022.. الإثنين المقبل

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية 2022، هو الإثنين المقبل الموافق 22 أغسطس الجاري، على أن يتم الكشف عن نتيجتها خلال 48 ساعة من انتهاء المرحلة لمختلف الشعب العلمية والأدبية، وكشف مصدر بوزارة التعليم العالي، أن عدد الطلاب المسجيلن لرغبات المرحلة بلغ حتى الآن حوالي 100 ألف طالب وطالبة.

تنسيق الجامعات

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات، استقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق لمختلف الكليات، وذلك وفقًا للحدود الدنيا التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشان.