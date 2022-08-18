تنسيق المرحلة الثانية علمي 2022.. الأماكن الشاغرة والكليات المتاحة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، تزامنًا مع الكشف عن الأماكن الشاغرة والمتاحة بالمرحلة الثانية الشعبة العلمية 2022 وأماكن الكليات المتاحة بكل جامعة.

الأماكن الشاغرة والمتاحة بتنسيق المرحلة الثانية 2022 -2023

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية الأماكن الشاغرة والمتاحة بالكليات والجامعات في تنسيق المرحلة الثانية الشعبة العلمية 2022:

** الأماكن الشاغرة و المتاحة بالتنسيق علمي