تنسيق المرحلة الثانية علمي 2022.. الأماكن الشاغرة والكليات المتاحة
كتب:
أحمد أبوضيف
02:57 م | الخميس 18 أغسطس 2022
الدكتور محمد أيمن عاشور .. وزير التعليم العالى والبحث العلمي
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، تزامنًا مع الكشف عن الأماكن الشاغرة والمتاحة بالمرحلة الثانية الشعبة العلمية 2022 وأماكن الكليات المتاحة بكل جامعة.
الأماكن الشاغرة والمتاحة بتنسيق المرحلة الثانية 2022 -2023
وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية الأماكن الشاغرة والمتاحة بالكليات والجامعات في تنسيق المرحلة الثانية الشعبة العلمية 2022:
** الأماكن الشاغرة و المتاحة بالتنسيق علمي
- حقوق عين شمس
- إعلام القاهرة
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية
- حاسبات وذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم
- إعلام جنوب الوادي رياضة
- حقوق المنوفية بشبين الكوم
- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم
- المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية
- علوم الأرض بني سويف
- زراعة الإسكندرية رياضة
- حقوق الفيوم
- الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش
- العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
- علوم السويس
- ألسن بني سويف
- تجارة دمياط
- تجارة كفر الشيخ
- فنون جميلة المنيا
- آثار سوهاج
- تربية دمنهور
- زراعة الإسكندرية
- سياسة واقتصاد بني سويف
- تمريض المنيا
- تمريض بني سويف
- تمريض الإسكندرية
- تمريض جنوب الوادي
- تربية رياضية بنين دمياط
- دار العلوم أسوان
- تربية المنصورة
- معهد فني صحي بنها
- تربية المنوفية بشبين الكوم
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية أطراف صناعية
- معهد فني صحي بنى سويف
- علوم قناة السويس بالإسماعيلية
- علوم بنات عين شمس
- علوم الوادي الجديد
- سياحة وفنادق المنصورة
- تجارة بني سويف
- طب بيطري الوادي الجديد
- فني صحي جنوب الوادي
- معهد عالي فنون تطبيقية التجمع الخامس
- حقوق سوهاج
- تربية الإسكندرية
- علوم جنوب الوادي رياضة
- علوم أسيوط
- تجارة جنوب الوادي
- فنون تطبيقية بني سويف
- علوم أسوان
- طب بيطري المنوفية
- ألسن سوهاج
- علوم عين شمس
- طب بيطري أسيوط
- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية
- علوم جنوب الوادي
- طب بيطري القاهرة
- علوم القاهرة
- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف
- علوم سوهاج
- تجارة سوهاج
- طب بيطري دمنهور
- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية
- سياسة واقتصاد السويس
- طب بيطري المنيا
- علوم دمياط
- طب بيطري الإسكندرية
- علوم دمنهور
- علوم الإسكندرية
- علوم بور سعيد
- ألسن كفر الشيخ
- طب بيطري سوهاج
- علوم طنطا
- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية
- حقوق المنيا
- حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم
- علوم المنصورة
- زراعة المنصورة
- علوم العريش
- آداب المنصورة
- طب بيطري الزقازيق
- طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية
- علوم كفر الشيخ
- علوم الزقازيق
- طب بيطري العريش
- معهد فني صحي أسيوط
- معهد فني صحي المنصورة
- معهد فني صحى الاسكندريه
- معهد فني صحي أسوان
- معهد فني صحى طنطا
- معهد فني صحي بور سعيد
- معهد فني صحي الزقازيق
- معهد فني صحي إسماعيلية
- معهد فني صحي سوهاج
- معهد فني صحي إمبابة
- طب بيطري مدينة السادات
- علوم المنوفية بشبين الكوم
- طب بيطري مطروح
- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم
- حاسبات ومعلومات طنطا علوم
- حاسبات ومعلومات دمياط علوم
- حاسبات ومعلومات بني سويف علوم
- ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم
- طب بيطري عين شمس
- ألسن المنيا
- الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف
- علوم المنيا
- طب بيطري جنوب الوادي
- زراعة سوهاج
- حاسبات ومعلومات الأقصر علوم
- حاسبات ومعلومات السويس علوم
- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم
- حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم
- حاسبات ومعلومات الفيوم علوم
- حاسبات ومعلومات المنيا علوم
- ألسن عين شمس
- حاسبات ومعلومات أسيوط علوم
- حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم
- حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم
- حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم
- علوم بني سويف
- طب بيطري بني سويف
- علوم بنها
- طب بيطري بنها
- علوم الفيوم
- طب بيطري كفر الشيخ
- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم
- حاسبات ومعلومات عين شمس علوم
- تمريض دمنهور
- تمريض كفر الشيخ
- تمريض المنصورة
- تمريض طنطا
- تمريض أسيوط
- تمريض المنوفية بشبين الكوم
- تمريض دمياط
- حاسبات ومعلومات العريش علوم
- طب بيطري أسوان
- تمريض بنها
- تمريض أسوان
- تمريض بورسعيد
- تمريض سوهاج
- تمريض عين شمس
- تمريض الزقازيق
- تمريض القاهرة
- تمريض قناة السويس بالإسماعيلية
- علوم دمنهور رياضة
- فنون جميلة أسيوط
- علوم الزقازيق رياضة
- حقوق القاهرة
- معهد فني صحي رياضة إسماعيلية
- حقوق طنطا
- آداب العريش
- حقوق الإسكندرية
- علوم طنطا رياضة
- حقوق أسيوط
- الإعاقة والتأهيل الزقازيق
- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة
- معهد فني صحي رياضة أسيوط
- حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة
- القاهرة العالي شعبة هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة
- تجارة المنصورة
- تربية رياضية بنين بور سعيد
- معهد فني صحي رياضة بور سعيد
- تجارة القاهرة
- تجارة الإسكندرية
- حقوق بني سويف
- علوم المنصورة رياضة
- آداب الإسكندرية
- فنون جميلة الإسكندرية
- معهد فني صحي رياضة سوهاج
- معهد فني صحي رياضة طنطا
- حقوق المنصورة
- تجارة الزقازيق
- علوم الأرض بني سويف رياضة
- تجارة و إدارة أعمال حلوان
- فنون جميلة «فنون» المنصورة
- تربية رياضية بنات الإسكندرية
- علوم بور سعيد رياضة
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية
- علوم عين شمس رياضة
- معهد عالي هندسه 6 أكتوبر بمصروفات
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية
- حاسبات و ذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة
- حاسبات ومعلومات العريش رياضة
- ألسن عين شمس رياضة
- معهد عالي تكنولوجيا 10 من رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات
- المعهد الكندي العالي للهندسة 6 أكتوبر
- علوم أسوان رياضة
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
- فنون جميلة حلوان
- الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 أكتوبر
- معهد فني صحي رياضة الإسكندرية
- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة
- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
- حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة
- حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة
- ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية
- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة
- حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة
- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة
- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة
- إعلام القاهرة رياضة
- حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة
- حاسبات ومعلومات السويس رياضة
- حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة
- مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
- سياسة واقتصاد السويس رياضة
- ألسن كفر الشيخ رياضة
- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة
- حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة
- فنون جميلة «عمارة» المنصورة
- فنون تطبيقية دمياط
- فنون تطبيقية حلوان
- معهد فني صحي رياضة المنصورة
- معهد فني صحي رياضة الزقازيق
- معهد فني صحي رياضة بنها
- الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الإنتاج الحربي
- تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد
- تجارة عين شمس
- الأكاديميه الحديثة بالمعادي هندسة بمصروفات
- علوم الإسكندرية رياضة
- فنون جميلة «عمارة» حلوان
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
- فنون تطبيقية بنها
- علوم القاهرة رياضة
- علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم
- فنون جميلة «عمارة» الإسكندرية
- حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة
- ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
- معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا
- معهد عالي هندسة مدينة الشروق بمصروفات
- علوم البترول والتعدين مطروح
- معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة «هندسة» بمصروفات
- حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة
- الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة
- حاسبات ومعلومات طنطا رياضة
- حاسبات ومعلومات قنا رياضة
- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة
- الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة
- المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية
- حاسبات ومعلومات المنيا رياضة
- تربية نوعية فنية مطروح
- العالي خدمه اجتماعيه بنها
- العالي للغات بمصر جديدة
- تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية
- تربية رياضية بنين الفيوم
- تربية نوعية موسيقية المنيا
- تربية نوعية المنيا
- سياحة وفنادق المنيا
- تربية المنيا
- تربية رياضية بنات الفيوم
- آداب المنيا
- إعلام المنوفية
- تربية رياضية بنين المنيا
- تربية رياضية بنات المنيا
- تربية «تعليم إبتدائي» المنيا
- دار العلوم المنيا
- زراعة المنيا
- فني تمريض كفر الشيخ
- فني تمريض الزقازيق بفاقوس
- زراعة الوادي الجديد
- العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة
- العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالِإسكندرية
- المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج
- المتوسط للخدمه الاجتماعية بالإسكندرية طالبات
- المتوسط للخدمه الاجتماعية بأسوان
- تربية «طفولة» جنوب الوادي بالغردقة
- الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة
- المعهد الفني للتمريض بالجونة
- سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات
- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى
- عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة نظم المعلومات الإدارية
- فنون جميلة «فنون» الأقصر
- العالي ترميم الآثار بأبي قير
- المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات
- تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية
- تربية «تعليم إبتدائي» السويس
- تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية
- حقوق انتساب موجه طنطا
- حقوق انتساب موجه أسيوط
- حقوق انتساب موجه القاهرة
- حقوق انتساب موجه عين شمس
- حقوق انتساب موجه الزقازيق
- حقوق انتساب موجه المنصورة
- حقوق انتساب موجه بني سويف
- حقوق انتساب موجه الإسكندرية
- حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
- آثار دمياط
- حقوق دمياط
- تربية السويس
- الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة
- الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم
- الفراعنة العالي إدارة أعمال
- آداب انتساب موجه جنوب الوادي
- آداب انتساب موجه طنطا
- آداب انتساب موجه سوهاج
- آداب انتساب موجه المنيا
- آداب انتساب موجه دمنهور
- آداب انتساب موجه القاهرة
- آداب انتساب موجه عين شمس
- آداب انتساب موجه الزقازيق
- آداب انتساب موجه المنصورة
- آداب انتساب موجه بني سويف
- آداب انتساب موجه بنها
- آداب انتساب موجه الإسكندرية
- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
- سياحة وفنادق مطروح
- المعهد العالي للغات بالمنصورة
- المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية
- عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج
- إعلام المنوفية رياضة
- فني تمريض السويس
- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر
- فنى صحي جنوب الوادي رياضة
- تربية نوعية موسيقية مطروح
- تربية نوعية مطروح
- آثار ولغات مطروح
- تربية نوعية المنصورة بميت غمر
- التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح
- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة
- الجزيرة العالي للاتصال والاعلام بالمقطم
- المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزي
- أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر شعبة علوم حاسب علوم
- المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة
- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)
- السياحة والفنادق تعليم تبادلي أسكندرية
- معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة
- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات
- تربية مطروح
- معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم
- معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم
- معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم
- معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم
- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم
- مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم
- عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم
- معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم
- معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم
- القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم
- الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم
- الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم
- المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة
- المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية
- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية
- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط
- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط
- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات
- المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية
- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)
- المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة
- تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة
- ش.مطاعم فني سياحة قنا
- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين
- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف
- المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف
- المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر
- المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر
- تربية رياضية بنات بنها
- تربية نوعية سوهاج
- تربية رياضية بنين السويس
- تربية رياضية بنات السويس
- ألسن الفيوم
- ألسن الفيوم رياضة
- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة
- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة
- تربية نوعية فنية سوهاج
- تربية نوعية موسيقية سوهاج
- التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال
- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال
- الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة
- تربية طفولة مبكرة القاهرة
- تربية طفولة مبكرة الإسكندرية
- الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة
- تجارة انتساب موجه طنطا
- تجارة انتساب موجه أسيوط
- المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين
- تجارة انتساب موجه سوهاج
- تجارة انتساب موجه دمنهور
- تجارة انتساب موجه القاهرة
- تجارة انتساب موجه عين شمس
- تجارة انتساب موجه الزقازيق
- تجارة انتساب موجه المنصورة
- تجارة انتساب موجه بني سويف
- تجارة انتساب موجه بور سعيد
- تجارة انتساب موجه بنها
- تجارة انتساب موجه الإسكندرية
- تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية
- تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
- تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان
- معهد عالي تعاون زراعي شبرا الخيمه بمصروفات
- معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصروفات
- العالي خدمه اجتماعية سوهاج
- العالي خدمه إجتماعية بورسعيد
- معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بمصروفات
- معهد عالي خدمة اجتماعية إسكندرية بمصروفات
- معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات
- معهد عالي خدمة اجتماعية كفرالشيخ بمصروفات
- العالي خدمة اجتماعية أسوان
- معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات
- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
- علوم السويس رياضة
- تربية نوعية فنية كفر الشيخ
- تربية «تعليم ابتدائي» بني سويف
- العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية
- العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة
- القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول
- القاهرة العالي «علوم حاسب» تجمع أول رياضة
- سياحه وفنادق الأقصر
- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات
- آثار القاهرة
- آداب بني سويف
- عالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا
- تجارة انتساب موجه السويس
- معهد عالي تعاون زراعي شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات
- تربية بني سويف
- ألسن المنيا رياضة
- تربية طفولة مبكرة المنوفية
- زراعة بنها بمشتهر
- آداب بنها
- معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة التجمع الخامس
- آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية
- آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية
- العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر
- المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة
- معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر
- سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر
- معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية
- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات
- معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
- معهد عالي فنون تطبيقية 6 أكتوبر
- تربية «تعليم ابتدائي» بنها
- حقوق بنها
- تربية نوعية فنية بنها
- تربية رياضية بنين بنها
- تربية نوعية موسيقية دمياط
- حقوق انتساب موجه بنها
- تجارة بنها
- تربية نوعية موسيقية بنها
- تربية نوعية بنها
- تربية طفولة مبكرة الفيوم
- تربية بنها
- فني تمريض حلوان
- آداب المنوفية بشبين الكوم
- خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم
- خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان
- تربية رياضية بنين مدينة السادات
- تربية رياضية بنات مدينة السادات
- تربية «طفولة» دمياط رياض أطفال
- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر
- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر
- اقتصاد منزلي حلوان
- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس
- المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة
- تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية
- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
- تربية شعبة تربية فنية السويس
- ك.ت. فني ري وصرف ومساحة قنا
- ك.ت. فني صناعي قنا
- ك.ت. فني صناعي المحلة الكبرى
- ك.ت. فني صناعي بئرالعبد شمال سيناء
- الفني للفنادق المطرية
- الفني للفنادق بور سعيد
- الفني للفنادق قنا
- الفني للفنادق الإسكندرية
- تربية كفر الشيخ
- المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص «إدارة أعمال - محاسبة»
- تجارة انتساب موجه دمياط
- تربية رياضية بنين بني سويف
- تربية رياضية بنات بني سويف
- العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية
- ع.دولى إعلام مدينة الشروق
- علوم كفر الشيخ رياضة
- تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ
- تربية نوعية كفر الشيخ
- تربية «تعليم ابتدائي» كفر الشيخ
- تربية «طفولة» كفر الشيخ
- تربية طفولة مبكرة مدينة السادات
- المعهد العالي للغات بأسوان
- المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية
- زراعة كفر الشيخ
- المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
- المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى
- المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر
- تربية رياضية بنين الوادي الجديد
- تربية رياضية بنات الوادي الجديد
- علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ
- تجارة أسوان
- تربية فنية المنيا
- آداب انتساب موجه بور سعيد
- تجارة انتساب موجه أسوان
- تربية رياضية بنات سوهاج
- تربية رياضية بنين سوهاج
- تربية طفولة مبكرة مطروح
- زراعة مطروح بفوكه
- آثار أسوان
- زراعة وموارد طبيعية أسوان
- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
- تمريض حلوان
- تمريض مطروح
- تمريض الفيوم
- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2)
- المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا
- معهد القناة العالي للهندسة بالسويس
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية
- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد
- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة
- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم
- معهد العجمي العالي للعلوم الادارية
- تربية مطروح رياضة
- ثروة سمكية السويس
- فني تمريض جنوب الوادي
- آداب بورسعيد
- مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
- السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان
- تربية رياضية بنات العريش
- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام - شعبة ادارة الأعمال
- ألسن أسوان
- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية أطراف صناعية
- آثار عين شمس
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية أطراف صناعية
- المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف
- المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى
- تربية رياضية بنات دمياط
- حقوق كفرالشيخ
- حقوق انتساب موجه كفر الشيخ
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية رياضة
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية رياضة
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية رياضة
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية رياضة
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية رياضة
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية رياضة
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضة
- كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضة
- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية
- علوم الوادي الجديد رياضة
- تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة
- تربية دمياط رياضة
- تربية بنات عين شمس رياضة
- تربية رياضية بنين الإسكندرية
- تربية طفولة مبكرة بني سويف
- تربية الإسكندرية رياضة
- تربية عين شمس رياضة
- تربية أسيوط رياضة
- تربية طنطا رياضة
- تربية المنصورة رياضة
- تربية الزقازيق رياضة
- تربية تعليم ابتدائي سوهاج
- تربية جنوب الوادي رياضة
- تربية دمنهور رياضة
- تربية سوهاج رياضة
- تربية الوادي الجديد رياضة
- تربية العريش رياضة
- تربية أسوان رياضة
- تربية بور سعيد رياضة
- المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة
- المعهد العالي للعلوم الغدارية بالعباسة - الشرقية
- معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة
- تربية سوهاج
- المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة
- آداب سوهاج
- تربية تعليم ابتدائي الوادي الجديد
- تربية الوادي الجديد
- تربية تعليم ابتدائي حلوان
- آداب حلوان
- آداب انتساب موجه حلوان
- حقوق حلوان
- حقوق انتساب موجه حلوان
- معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش نظم معلومات
- خدمة اجتماعية أسيوط
- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط
- العلوم الزراعية البيئية العريش
- فني تمريض أسوان
- تربية تعليم ابتدائي العريش
- سياحة وفنادق الإسكندرية
- تربية تعليم ابتدائي الإسكندرية
- آداب انتساب موجه الوادي الجديد
- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية
- تربية نوعية الإسكندرية
- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
- تربية نوعية فنية الإسكندرية
- حقوق انتساب موجه سوهاج
- اقتصاد منزلي بنات عين شمس
- المعهد العالى للهندسة ببلبيس
- علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية
- علوم حلوان رياضة
- آداب الوادي الجديد
- آداب دمنهور
- التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
- فنون جميلة عمارة المنيا
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